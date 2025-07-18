影／民團譴責外送平台片面降薪 呼籲主管機關助協商
民進黨立委林月琴今天與全國產業總工會、台灣總工會、中華民國全國職業總工會、地方外送工會與運輸工會等共同舉行記者會，控訴Uber Eats將在 7月底前再次片面調降外送員報酬，嚴正譴責平台業者漠視勞動尊嚴，呼籲社會各界正視此一勞動危機。
林月琴表示，企業使用演算法作為定價策略，看似對消費者與服務商雙方互惠又具效率，但外送員今天面臨到的困境，更可能是整個下一代勞動市場的預警訊號。她指出，並非反對平台企業調整經營策略或計酬方式，但不能以毫無規則、暗中操作、片面砍價的手段來處理，15萬名外送員的生活，不應成為平台內部數據試驗的代價。呼籲交通部及勞動部，作為權責機關，應積極協助平台與工會展開實質協商，並盡速完成定型化契約範本的法制程序。
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