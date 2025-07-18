快訊

「剴剴條款」三讀通過！虐殺7歲以下童最重死刑 45綠委反對

柯文哲買商辦被租客「霸占」…陳佩琪想談也被擋 怒提告討房！

影／民團譴責外送平台片面降薪 呼籲主管機關助協商

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
民進黨立委林月琴（前左二）今天與民團舉行記者會，控訴Uber Eats將在 7月底前再次片面調降外送員報酬，嚴正譴責平台業者漠視勞動尊嚴，呼籲社會各界正視此一勞動危機。記者胡經周／攝影
民進黨立委林月琴（前左二）今天與民團舉行記者會，控訴Uber Eats將在 7月底前再次片面調降外送員報酬，嚴正譴責平台業者漠視勞動尊嚴，呼籲社會各界正視此一勞動危機。記者胡經周／攝影

民進黨立委林月琴今天與全國產業總工會、台灣總工會、中華民國全國職業總工會、地方外送工會與運輸工會等共同舉行記者會，控訴Uber Eats將在 7月底前再次片面調降外送員報酬，嚴正譴責平台業者漠視勞動尊嚴，呼籲社會各界正視此一勞動危機。

林月琴表示，企業使用演算法作為定價策略，看似對消費者與服務商雙方互惠又具效率，但外送員今天面臨到的困境，更可能是整個下一代勞動市場的預警訊號。她指出，並非反對平台企業調整經營策略或計酬方式，但不能以毫無規則、暗中操作、片面砍價的手段來處理，15萬名外送員的生活，不應成為平台內部數據試驗的代價。呼籲交通部及勞動部，作為權責機關，應積極協助平台與工會展開實質協商，並盡速完成定型化契約範本的法制程序。

林月琴 外送員 勞動部

延伸閱讀

Uber Eats又片面降薪 工會怒喊「外送員不是免洗筷」擬發動反制

綠委王義川、林月琴挺進南桃園市場 批藍委刪預算籲726投罷免

桃二罷涂模擬投票罷免須7.7萬 涂權吉辦說明會反惡霸

身障者「同儕支持員」人數少、資格嚴 立委籲建立制度

相關新聞

「剴剴條款」三讀通過！虐殺7歲以下童最重死刑 45綠委反對

立法院今日三讀通過「刑法」部分條文修正，增訂第272條之1，對未滿7歲者犯殺人罪，加重其刑2分之1，倘虐殺未滿7歲者，處...

傳賴清德8月過境美國 涉外人士估恐宣布主權基金買美債

賴清德總統傳即將於8月出訪中南美洲，並過境美國，有涉外人士評估說，賴總統除了可能在過境期間宣布擴大投資美國之外，也可能宣...

抹紅牌？罷團批親共 李彥秀反控賴清德搞鬥爭、獨裁

公辦電視罷免說明會今登場，罷免國民黨立委李彥秀領銜人鍾春德今拿「下架親共立委」看板發言，批跟中共高層關係密切；李彥秀回擊...

民眾黨黨代會「2年條款」成關鍵 黨代表喊：戰前換將犯大忌

民眾黨8月10日將辦黨代表大會，其中「2年條款」存廢備受關注，今正式連署。據悉，有黨代表提案暫不執行，因2026將至，戰...

立法院確定延會到8月31日 民進黨團：保護傘撐好撐滿

立法院本會期已延會至7月31日，立法院院會今天處理民眾黨團提案再延會至8月31日，結果在藍白人數優勢下通過，民進黨團質疑...

影／民團譴責外送平台片面降薪 呼籲主管機關助協商

民進黨立委林月琴今天與全國產業總工會、台灣總工會、中華民國全國職業總工會、地方外送工會與運輸工會等共同舉行記者會，控訴U...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。