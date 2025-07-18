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史上最長延會通過 立法院確定延會到8月31日

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院會今處理民眾黨團提案再延會至8月31日，立法院長韓國瑜表示，經投票表決通過。圖／聯合報系資料照
立法院會今處理民眾黨團提案再延會至8月31日，立法院長韓國瑜表示，經投票表決通過。圖／聯合報系資料照

立法院會今處理民眾黨團提案再延會至8月31日，國民黨立委陳玉珍說，還很多預算案要討論，盼支持延會到8月底。民眾黨立委林國成說，這是立委認真開會的表現。民進黨立委王義川批，民眾黨就是當國民黨小弟，幫忙稱保護傘。立法院長韓國瑜表示，經表決通過延長會期至8月31日。

立法院法定會期為每年2月至5月底、9月至12月底，國民黨團4月18日提案延會至7月31日止，藍白聯手在5月20日表決通過；民眾黨團隨後加碼，在6月13日提案延長至8月31日。

陳玉珍在廣泛討論時表示，這個會期民進黨好幾次強占主席台，造成正常議事日程延宕，目前還有很多預算案要討論，最近也要討論兒虐案子，還有這麼多案子要討論，知道開會開很久很辛苦，還是期待各委員能支持延會，下會期報到是9月初，要開會也要等到9月中旬，這之間還是有時間讓大家出國考察，請求各位同仁支持這個案子。

民眾黨立委劉書彬表示，民眾黨決定延會是為了因應國際情勢，上周提出的特別條例也通過，但後續執行事項等還需要在八月公布、處理，民進黨在總統上任時提出多個優先法案，也包括個資保護法等等，再加上颱風釀災，難道民進黨政府不重視中南部災民嗎？民進黨不排案不排考察，就是要等大罷免成功。

王義川則說，「民眾黨真可憐，國民黨在為立委稱保護傘，你們還去幫忙」，國民黨是怕人被押走，民眾黨昨天就來排隊幫忙撐傘，套一句立法院長韓國瑜說的「可憐哪」，台美關稅要是真的重要，就開臨時會處理，而不是這樣延會，國民黨在做自己的生存之戰，民眾黨傻傻分不清楚。

林國成表示，「不知道民進黨在反對什麼，這不是立委認真開會的表現嗎？就來每天討論國是不是很好嗎？在怕什麼？延會並非為了國民黨或是民眾黨，而是為了國會」，身為立委開會沒什麼好怕的，奉勸執政黨不要怕開會，勇於在國會討論，反對民進黨霸道行為，任何事情可以溝通，希望國會的未來是和諧的，「我們認為應該開會。」

吳思瑤則批，史上最混國會，憑什麼史上最長延會？公然利用立委特權妨礙司法、躲避司法偵辦，延會不是不行，但要有合理正當理由，但民眾黨提案延會，完全沒有理由，「不開會幹嘛延會，不用在那邊假認真，民眾黨現在延會上癮是各取所需，利用考察當作作秀的秀場，讓黃國昌去板橋汐止去選舉。」

經記名投票表決，投票結果為出席立委108人，贊成59人、反對49人。國民黨立委洪孟楷；民進黨立委賴惠員、沈伯洋未出席。韓國瑜表示，贊成者多數，照民眾黨團提議通過，第三會期再延長會期至8月31日止。

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