立院延會至8月31日 在野黨挾優勢表決通過

立法院民眾黨團6月提案延會至8月31日，民眾黨團總召黃國昌17日召集朝野協商無共識，立法院院會18日中午進行表決，在場立委108人，藍白挾人數優勢以59:49表決通過。

立院法定會期為每年2月至5月底、9月至12月底。本次會期，國民黨團首次於4月18日提案延會至7月31日止，藍白聯手於5月20日表決通過。民眾黨團後續於6月13日提案延長至8月31日，立法院長韓國瑜裁示逕付二讀，17日由民眾黨團召集協商。

黨團協商當中，國民黨團、民眾黨團支持延會，處理重大優先法案；民進黨團不支持提案，認為延長到7月31日已是史上最長，且延會期間已連續四個星期二的院會，實際處理議案時間不到1小時就散會，是因為真的沒有重要議案要處理。最後各黨團無共識，協商散會。

民眾黨團18日上午提出議事日程草案討論事項第一案，針對第11屆第3會期建請再延長會期至114年8月31日止，在院會進行表決。表決結果，在場立委108人，藍白挾人數優勢以59:49表決通過。

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