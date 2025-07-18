不去東非了！趙少康：726留在台灣反惡罷 肯亞長頸鹿勸我趕快宣布

726罷免投票在即，中廣董事長趙少康卻傳將前往東非旅遊，因此726恐難投下不同意罷免，力保其選區的國民黨立委羅智強。也因此趙少康將前往東非旅遊一事被大作文章，趙少康今日宣布不前往東非，726留在台灣投下不同意罷免，而他也幽默說昨晚跟坦尚尼亞、肯亞的獅子、斑馬、羚羊、長頸鹿等有個視訊會議，動物們勸他趕快宣布留在台灣。

針對赴東非旅遊引起討論，趙少康今日特地舉行記者會釋疑。他說，他剛剛走來記者會現場是一面走來一面笑，他出不出國是小事，他沒有黨公職，出不出國居然勞師動眾。今年到目前為止沒有出國過，東非坦尚尼亞、肯亞其實很多年前都去過，不是現在這季節，當地動物是逐水草而遷徙，只有這時是從坦尚尼亞遷到肯亞去，研判這時間最有機會看到。去年就預訂這個行程，訂金、機票錢都交了。

趙少康表示，他8月2日就返台，之前有研判罷免投票在8月3日，因726、727有護理師高考，每年護理相關的畢業生有9千到1萬人，幾乎都去考試。民進黨不是口口聲聲重視護理師嗎，怎麼會用726、727辦選務?且不管是國民黨、民進黨，慣例都是只要有全國性的考試，那天不會有選舉。另外8月2日有司律特考。那就是8月3日周日，以前周日也舉辦過，誰知道要搞個726罷免投票。

趙少康說，他怕自己要出國，還特地拜託別人，一定要投給羅智強，也都答應。但情勢緊張，他到台北市榮星花園那場反罷造勢，當他喊出來不去投票，就是幫忙民進黨的時候，其實他心裡已經決定不去東非，但他需要跟大家講嗎？他何必敲鑼打鼓講他不去了，這不是很好笑嗎？

趙少康提到，這兩天看到綠媒撿到槍，說他看到罷免要輸，所以要跑到非洲避難，或是怕人家拿雞蛋砸他，還有人說他希望羅智強落選，這樣可以補選立委。他批，講話有沒有人性，政治總要有點人性，他出國看動物遷徙被講成這樣。他點名作家顏擇雅，常看顏擇雅寫的東西，也訪問過顏擇雅，顏擇雅說「藍營應該見賢思齊」，所以他鄭重宣布，他不會去東非，726留在台灣投票，支持羅智強，也希望藍營的朋友、反對大惡罷的朋友都見賢思齊，726出來投票反惡罷。

趙少康強調，他本來不是今天要宣布，想到下周，看看這些綠媒還能玩出什麼花樣來，但昨晚他跟坦尚尼亞、肯亞的獅子、斑馬、羚羊、長頸鹿有個視訊會議，他說「去不了了」，他們說「你明天趕快宣布吧」。現在很多藍營的都很焦慮，每個人也關心他去不去東非，所以他宣布，726留在台灣，絕不出國，投不同意罷免。

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