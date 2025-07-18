全美議會交流理事會決議 強化台美經貿合作

美國規模最大的州議員組織之一「全美議會交流理事會」，今天在印第安納州舉行聯邦、國土安全及國際關係工作小組會議，會中通過強化台美經貿合作決議；駐芝加哥辦事處長類延峰指出，美國應重視與民主伙伴台灣的貿易協商事宜。

全美議會交流理事會（American Legislative ExchangeCouncil，ALEC）16至18日在印第安那州首府印第安納波利斯召開年會，17日舉行聯邦、國土安全及國際關係工作小組會議，各州議員及機構領袖約百人與會。

駐芝加哥辦事處長類延峰出席演說表示，台美夥伴關係除國防合作範疇，包含教育交流、經貿、科技合作、文化互訪活動與不斷成長的經貿往來。2024年，台灣成為美國第7大貿易夥伴，美國則是台灣的第2大貿易夥伴。

台灣對美投資總額已超過千億美元，支撐美國超過40萬個高品質就業機會；美國也是台灣最大農產品來源國，他呼籲美國國會支持台美避免雙重課稅協定，促進雙邊投資與經濟成長。

類延峰提及當前台灣面對的區域挑戰，包含中國透過軍事威脅、假訊息操作、錯誤詮釋聯合國2758號決議與經濟脅迫等手段，持續威脅印太地區的和平穩定，台灣居第一島鏈核心戰略位置，長期協助抵禦威權國家擴張。

他強調，台灣具備自我防衛能力，過去8年國防預算增加80%，將持續與美國深化安全合作，積極維護印太地區和平與穩定。

此外，美台經貿互補，加強合作將增強供應鏈韌性與安全；台美教育合作可強化未來世代競爭力。更強健的台灣及美國除對雙方有益，更可確保印太及世界的和平、繁榮與穩定，期盼台美持續攜手合作，開創兩國關係嶄新篇章，重塑更強健的未來。

各州議員在會中無異議支持「強化台美經貿合作」決議案，強調台美經貿夥伴關係強健，攜手共築不受中國影響供應鏈的重要性。類延峰呼籲美國總統應優先重視與民主夥伴台灣的貿易協商事宜。

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