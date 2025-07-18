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全美議會交流理事會決議 強化台美經貿合作

中央社／ 紐約17日專電
駐芝加哥辦事處長類延峰出席在印第安納波利斯舉行的全美議會交流理事會年會，受邀發表演說。（駐芝加哥辦事處提供）中央社
駐芝加哥辦事處長類延峰出席在印第安納波利斯舉行的全美議會交流理事會年會，受邀發表演說。（駐芝加哥辦事處提供）中央社

美國規模最大的州議員組織之一「全美議會交流理事會」，今天在印第安納州舉行聯邦、國土安全及國際關係工作小組會議，會中通過強化台美經貿合作決議；駐芝加哥辦事處長類延峰指出，美國應重視與民主伙伴台灣的貿易協商事宜。

全美議會交流理事會（American Legislative ExchangeCouncil，ALEC）16至18日在印第安那州首府印第安納波利斯召開年會，17日舉行聯邦、國土安全及國際關係工作小組會議，各州議員及機構領袖約百人與會。

駐芝加哥辦事處長類延峰出席演說表示，台美夥伴關係除國防合作範疇，包含教育交流、經貿、科技合作、文化互訪活動與不斷成長的經貿往來。2024年，台灣成為美國第7大貿易夥伴，美國則是台灣的第2大貿易夥伴。

台灣對美投資總額已超過千億美元，支撐美國超過40萬個高品質就業機會；美國也是台灣最大農產品來源國，他呼籲美國國會支持台美避免雙重課稅協定，促進雙邊投資與經濟成長。

類延峰提及當前台灣面對的區域挑戰，包含中國透過軍事威脅、假訊息操作、錯誤詮釋聯合國2758號決議與經濟脅迫等手段，持續威脅印太地區的和平穩定，台灣居第一島鏈核心戰略位置，長期協助抵禦威權國家擴張。

他強調，台灣具備自我防衛能力，過去8年國防預算增加80%，將持續與美國深化安全合作，積極維護印太地區和平與穩定。

此外，美台經貿互補，加強合作將增強供應鏈韌性與安全；台美教育合作可強化未來世代競爭力。更強健的台灣及美國除對雙方有益，更可確保印太及世界的和平、繁榮與穩定，期盼台美持續攜手合作，開創兩國關係嶄新篇章，重塑更強健的未來。

各州議員在會中無異議支持「強化台美經貿合作」決議案，強調台美經貿夥伴關係強健，攜手共築不受中國影響供應鏈的重要性。類延峰呼籲美國總統應優先重視與民主夥伴台灣的貿易協商事宜。

美國 經貿 台美

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