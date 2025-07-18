潘孟安率大法官被提名人 拜會民進黨團爭取支持

聯合報前駐美特派記者張文馨在2020年初、新冠疫情準備大爆發之際，抵達華府；歷經川普首次執政最後一年的美中角力與2021年1月6日的國會山莊暴亂事件，接著迎來拜登上台，2024年主跑美國總統選舉，見證川普復仇成功，意氣風發重返白宮。外派任期已隨著拜登離任一起結束，如今，將這四年多的經驗轉化成不同的採訪篇章，讓讀者可以一探國際鎂光燈下、鏡頭後的面貌。

2025-07-18 11:23