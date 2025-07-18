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世台全球總部鄰近紐約聯合國 盼青年擴大國際參與

中央社／ 紐約17日專電
世台聯合基金會董事兼執行長林鋕銘（左）與駐紐約辦事處長李志強，出席世台全球總部開幕。中央社
世台聯合基金會董事兼執行長林鋕銘（左）與駐紐約辦事處長李志強，出席世台全球總部開幕。中央社

多年前北美台商為回饋國際社會，增加台灣世界參與，成立「世台聯合基金會」，經過15年運作，今天在紐約聯合國總部附近成立世台全球總部。如今世台足跡遍布全球，參與聯合國與旗下機構多項活動，希望更多年輕人投入國際社會。

2006年，北美洲台灣商會聯合總會授權在紐約成立獨立運作的非政府組織世台聯合基金會（STUF UnitedFund Inc.），2009年正式運作，2010年加入聯合國全球企業盟約，2016年取得聯合國經濟社會理事會（UN-ECOSOC）特殊諮詢地位。

世台除了幫助面臨天災的友邦，也參與國際救助，2013年成立世台東非中心，執行醫療服務、人道援助、婦女培力 、教育訓練等計畫。世台耕耘全球10多年，如今在孕育早年夢想的紐約終於有了總部，地點距離聯合國總部不遠。

世台董事長陳秋貴不改台商謙遜務實態度謙虛地說，當年以台商力量結合世界做慈善公益，在其他成員支持下成立世台，當時大家都年輕，夢想就是在曼哈頓有自己的地方。

他說，世台會努力做了相當多事情，讓人感動與光榮，下一步還有很多挑戰需要年輕人加入。

董事兼執行長林鋕銘表示，接下來有重要任務，希望今年底能申請到世界衛生組織非政府機構地位。

台灣長期面臨中共在國際機構的打壓，世台長期鼓勵贊助台灣與美國年輕學子、社會人士參與國際活動及瞭解台灣，透過各項專業與政府及民間企業合作，有效改善社會，提高國際參與。

駐紐約辦事處長李志強表示，世台最近又有計畫，讓台灣年輕人來實習，世台總部非常接近聯合國總部，相信世台和紐約辦事處繼續合作，總有一天台灣能進去聯合國。

出席開幕禮的國合會秘書長黃玉霖說，特別拜託世台執行長林鋕銘協助國合會，一起在聯合國各組織裡努力。

在紐約有了家的世台仍在募款協助戰火中的烏克蘭，在非洲烏干達北部推動水資源計畫，未來將透過各項計畫，培育台灣與北美新一代有志參與國際的年輕人，持續讓世界看到台灣人的善行。

聯合國 紐約 年輕人

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