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國民黨團封殺或放行大法官？ 羅智強：725決定

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長羅智強。圖／聯合報資料照片
國民黨立院黨團首席副書記長羅智強。圖／聯合報資料照片

國民黨立院黨團今早召開黨團大會，討論大法官人事同意權案事宜，國民黨團首席副書記長羅智強表示，尚未確定立場，開放繼續討論，725周五時確定。

大法官人事同意權案將於725經立法院投票表決，在野究竟會全面封殺或部分放行，為外界關注。民眾黨立委張啓楷日前曾說，大法官人事同意權案中，自己希望至少能通過2位人選，不過後續仍須經過黨團內部討論，民眾黨投票意向才會明朗。有藍營內部聲音憂心，若通過大法官人事案，憲法法庭重新運作，會讓在野過去推動的福國利民法案，全被宣告違憲。

羅智強表示，目前大家還是沒有確定的立場，還是開放大家繼續交流想法，會在下周五投票日時，確定最後黨團的立場是什麼。

面對媒體追問，羅智強再次強調，今天的大家意見是會繼續討論，最後確定的人選會在下周五時，讓大家知道。

羅智強 投票 大法官

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