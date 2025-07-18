卓揆：導入 AI 提升查核效率 確保涉密業務及人員管理

行政院長卓榮泰17日主持「中央廉政委員會第30次會議」，並聽取法務部「當前廉政情勢及分析」及「推動國家機密維護策進措施專案報告」。卓院長期許未來持續導入AI科技與數位稽核工具，提升查核效率及預警能力，並推動全民一同參與監督。另為維護國家機密，卓揆也責成所有政府機關首長應親自或指派幕僚長以上人員，召開機敏業務審查會議，確保涉密業務及人員均已提列管理。

卓榮泰於致詞時表示，賴清德總統自上任以來，一直要求以「清廉勤政，落實民主治理，建立開放政府」為施政重要目標。行政院也多次強調政府對貪瀆零容忍的決心，打擊貪瀆絕對沒有模糊空間，希望每一位公務員都能強化自律、恪遵法律，共同營造廉能透明的公務服務環境，穩健帶動國政推動。同時，各部會首長務必從自身做起，提高自我警覺，並發揮領導統御能力，讓所有公務人員共同站在同一陣線推動廉政工作。

卓榮泰指出，政府一直積極推動《聯合國反貪腐公約》的落實與推進，目前已完成簽署「公約審查透明承諾」，成為唯一自主簽署及遵循透明承諾的非公約締約國，更獲得「聯合國反貪腐公約聯盟」認可。此外，《公益揭弊者保護法》將於今年7月22日施行，期許以此建構更完善的揭弊者權益保障機制，展現我國持續捍衛廉潔行政的堅定決心。

卓榮泰強調，「廉能」是政府施政的核心目標，拒絕貪污則是政府對人民的重要承諾，期許大家團結一致，秉持「貪瀆零容忍、勤政清廉」的核心價值，全力打造廉能政府，並在面對世界變局之際，以更沉著的自信，強化現有制度及韌性；此外，以更務實的做法，鞏固廉政建設，進而凝聚民眾對政府的信賴，讓政府推動更多福國利民工作，也共同捍衛得來不易的民主法治、自由平等的生活模式及社會環境。卓榮泰強調，這是行政團隊對全民的承諾，也是中央廉政委員會最重要的議題之一。

隨後，卓榮泰在聽取法務部「當前廉政情勢及分析」報告後表示，期許未來持續導入AI科技與數位稽核工具，提升查核效率及預警能力，同時推動全民一同參與監督，共同推動我國成為亞太廉潔治理的指標及典範。卓榮泰也提醒，AI風險控管極為重要，請數位發展部協助整合及蒐集國際規範，評估是否適用於國內，讓各部會後續能有所依循及討論。

針對委員李長晏所提「運用AI跨資料庫分析，建構廉政風險辨識系統」建議，卓榮泰請本院公共工程委員會持續推動資訊系統異常警示機制，並滾動檢討警示基準及內容；另請法務部結合AI與大數據分析技術，以及跨機關資料庫，強化風險辨識，並審慎評估建構廉政風險辨識系統之可行性，擴大目前已進行中之採購廉政平臺的運作，以期產出效果更精準、更有效率。

另就李長晏所提「推動國際學生專業倫理教育」建議，卓榮泰請教育部持續落實及強化現行機制，包含僑外生聯合訪視活動、與各部會建立合作機制加強輔導境外生、鼓勵大學校院開設法治教育課程，宣導我國相關法令規範，提升僑外生法治觀念。

針對委員耿璐提醒《通訊保障及監察法》部分條文修正，允許檢察官因急迫情形不及事先聲請法院核發調取票，可先調取通信紀錄或網路流量紀錄，恐引發侵犯人權疑慮一事，卓榮泰表示，在「法官保留」原則前提下，檢察官針對具急迫性的重大案件才依職權調取，並於24小時內向法院聲請補發調取票，相關執法仍以維護人權作為最上位概念，後續也請法務部持續透過教育宣導方式，讓檢察官積極融入人權理念精神。

針對法務部「推動國家機密維護策進措施專案報告」，卓榮泰指出，未來所有政府機關首長，應親自或指派幕僚長以上人員，召開機敏業務審查會議，確保涉密業務及人員均已提列管理。卓榮泰也責成法務部廉政署督導政風機構，協助機關辦理前述事項，並加強宣導保密意識；同時，也請法務部針對尚未設置政風機構的單位，研擬相關規範，確認如何執行督導業務，如有兼辦人員，亦須明確負責。

商品推薦