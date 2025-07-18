率大法官被提名人拜會民進黨團 潘孟安盼全數通過

立法院會將於25日行使7位大法官被提名人同意權案記名投票表決。總統府秘書長潘孟安今天陪同司法院正副院長、大法官被提名人赴民進黨立法院黨團拜會。潘孟安說，希望能全數通過。

總統府發言人郭雅慧7月17日表示，潘孟安已分別於6月27日、6月30日陪同大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜、國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團。感謝民進黨立法院黨團的協調與安排，期盼被提名人均可獲立法院支持與同意，讓司法院人事同意權順利完成，儘速補實大法官缺額，維繫國家憲法機關正常運作。

民進黨立法院黨團今天舉行黨團會議，潘孟安陪同司法院正副院長、大法官被提名人拜會民進黨團。

潘孟安會前受訪表示，這個會期已分別拜訪國民黨團、民眾黨團，今天順應民進黨團安排的時間，他陪同司法院正副院長、大法官被提名人來拜訪，希望獲得民進黨51位立委的支持，讓憲法法庭順利進行，也希望能全數通過。

潘孟安語畢與大法官被提名人進入會議室，進行5分鐘左右的閉門會議，過程中不時有掌聲傳出。拜會結束後，潘孟安率被提名人離開，並未接受媒體聯訪。

總統賴清德去年8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。不過，人事案去年12月底遭立法院全數封殺。

總統府今年3月21日公布7位大法官被提名人，其中大法官並為院長被提名人蔡秋明是現任台灣高等檢察署主任檢察官，大法官並為副院長被提名人為蘇素娥，她是現任最高法院法官。

根據總統提名咨文內容指出，司法院大法官含院長、副院長，現有缺額7名，茲依據中華民國憲法增修條文第5條規定，提名蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮7位為司法院大法官，並以蔡秋明為院長、蘇素娥為副院長，咨請立法院同意見復後任命。

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