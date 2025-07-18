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影／讚蔣萬安更有總統高度 王鴻薇呼籲團結

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
王鴻薇表示，台灣有多元的聲音，做為政治人物就應該接納與包容，「不要因為你聽不進別人的聲音，就把別人打成雜質」。記者葉信菉／攝影
王鴻薇表示，台灣有多元的聲音，做為政治人物就應該接納與包容，「不要因為你聽不進別人的聲音，就把別人打成雜質」。記者葉信菉／攝影

台北市立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆罷免案公辦電視說明會今天上午舉行，王鴻薇會前針對昨天賴清德總統與台北市長蔣萬安的互動發表評論，她強調蔣萬安比賴清德更能展現總統高度，也就是大家應該一致團結，不要在自己人內找敵人。

王鴻薇表示，台灣有多元的聲音，做為政治人物就應該接納與包容，「不然幹嘛有選舉，全部都由民進黨指定就好，不要因為你聽不進別人的聲音，就把別人打成雜質」。

罷免團體「山除薇害」領銜人陳柏宏（右）上午出席電視罷免說明會。記者葉信菉／攝影
罷免團體「山除薇害」領銜人陳柏宏（右）上午出席電視罷免說明會。記者葉信菉／攝影
台北市立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆罷免案公辦電視說明會今天上午舉行，王鴻薇（圖）會前針對昨天賴清德總統與台北市長蔣萬安的互動發表評論，她強調蔣萬安比賴清德更能展現總統高度，也就是大家應該一致團結，不要在自己人內找敵人。記者葉信菉／攝影
台北市立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆罷免案公辦電視說明會今天上午舉行，王鴻薇（圖）會前針對昨天賴清德總統與台北市長蔣萬安的互動發表評論，她強調蔣萬安比賴清德更能展現總統高度，也就是大家應該一致團結，不要在自己人內找敵人。記者葉信菉／攝影

賴清德 蔣萬安 王鴻薇

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