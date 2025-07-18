賴清德昨韌性演習是「第六講」？她譏：但被蔣萬安超前打臉

北部城鎮韌性演習昨登場，台北市長蔣萬安致詞時，當著賴清德總統的面直言「一家人槍口絕不對內」；賴一臉鐵青，隨後回擊團結要有反共、反併吞、護主權。台北市議員柳采葳上午受訪指出，賴清德「第六講」就在昨天，但被蔣萬安超前打臉。

蔣萬安昨視導城鎮韌性演習，與賴清德一起在中山國小視導戰時急救站及災民收容等演練。台北市長蔣萬安致詞時，當著賴清德總統的面闡述團結，直言「一家人槍口絕不對內」、「理性務實的決策者絕不會把台灣變成熱點，把戰災變成現實」。

賴清德一臉鐵青，隨後致詞也回擊「我當然也要強調團結不是口號」，團結要有共同信念和具體行動，談到共同信念，他突然舉右手指向天、拉高分貝說「就是反共、反併吞、護主權」，要強化國防力量和經濟韌性，跟民主陣營肩並肩站在一起，積極全面、循序推動全社會防衛韌性，當每個人有「保家衛國、人人有責」的信念，就能讓「讓中華民國派反共、讓台派守護台灣，反共護台成為守護台灣必要、真實的具體行動」。

柳采葳上午參加「千秋萬事」節目，接受媒體人王淺秋訪問時指出，他認為賴清德在「第五講」偷偷摸摸講外交，昨天是「第六講」講兩岸。因為大家都知道賴清德昨天可能會講兩岸，因為是針對共軍演習，結果致詞時是蔣萬安先講「講得很好，帥又很硬」，又把賴清德所謂的團結破了。

因蔣萬安先講，柳采葳指出，所以賴清德講的時候，已經沒有東西講，基本上很激動，「摸了好多次頭髮」。主持人王淺秋也賴清德，「中分頭一直撥」，代表他焦慮不安。

柳采葳指出，賴清德強調團結不是口號，但這在賴清德口中講出來，不是極度諷刺嗎？這對台灣社會，不就是因為大罷免大撕裂嗎？然後他團結不分朝野，但民進黨要罷免在野黨的立委，是因他們的DNA是紅色的，這種話就是分裂啊！

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