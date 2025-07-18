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在野倡立院延會到8月底 吳思瑤疑：司法保護傘撐好撐滿

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立院團提案再延會至8月31日，該案今天可能在立法院院會處理。國民黨團、民眾黨團支持延會，處理重大優先法案；民進黨團不支持提案，並質疑延會是為將司法保護傘撐好撐滿。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，不贊成提案，延長到7月31日已是史上最長，且延會期間已連續4個星期二的院會，實際處理議案時間不到1小時就散會，是因為真的沒有重要議案要處理。藍白都說有優先法案卻都沒處理，有什麼理由認為在8月就可以處理？

吳思瑤指出，包括國民黨團總召傅崐萁、身兼國民黨組發會主委的國民黨立委許宇甄、身兼國民黨台南市黨部主委的國民黨立委謝龍介等人都涉不實連署案，質疑延會是否為了將司法保護傘撐好撐滿；且立法院秘書長周萬來也提醒各委員會考察費用不夠，發文要求控管。

吳思瑤說，民進黨今天第三度提案，要求立院做出決議，譴責副總統蕭美琴在捷克險遇中共襲擊案，但再度被藍白封殺，藍白不敢譴責中共，只會為難自己的政府。

藍白 立法院 民進黨 國民黨 吳思瑤

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