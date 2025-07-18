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比利時駐台代表談核能復興 確保能源安全拚碳中和

中央社／ 台北18日電
比利時台北辦事處長馬徹（Matthieu Branders）表示，歐洲因俄烏戰爭開始重視能源安全，並意識到能源自主才能抑制電價，再加上碳中和目標、多元化能源結構，核電是很好的途徑，並獲得比利時多數民眾支持。中央社
比利時台北辦事處長馬徹（Matthieu Branders）表示，歐洲因俄烏戰爭開始重視能源安全，並意識到能源自主才能抑制電價，再加上碳中和目標、多元化能源結構，核電是很好的途徑，並獲得比利時多數民眾支持。中央社

比利時能源政策翻轉，將部分核電廠延役並研擬建置小型模組化反應爐。比利時駐台代表馬徹接受中央社專訪時強調，歐洲因俄烏戰爭開始重視能源安全，並意識到能源自主才能抑制電價，再加上碳中和目標、多元化能源結構，核電是很好的途徑並獲得多數民眾支持。

歐州近年掀起核能復興，路透社報導，德國釋出訊號將不再反對把核能列再生能源；比利時5月也翻轉能源政策，由聯邦國會表決放棄廢核計劃，推翻2003年所訂定法律要求在2025年底前將比利時國內核電廠除役，並禁止興建新核反應爐。

比利時台北辦事處長馬徹（Matthieu Branders）17日接受中央社專訪時說明，核電延役的討論已久，2015年延長部分舊核電廠年限，去年上任的新政府立法讓核電發電量翻倍，並延長核電廠役期延長到至少2035年，另研議興建小型模組化反應爐（small modularreactor）。

馬徹表示，主要是考量能源安全、價格及碳排。比利時在1980年代淘汰煤礦發電後，大部分能源採用進口，而再生能源雖穩定成長，但仍不足以做到自給自足；俄烏戰爭爆發後，歐洲多國不再向俄羅斯進口能源，比利時才意識到自身高度依賴俄羅斯。

馬徹指出，停止進口俄羅斯能源造成電價飛漲和通貨膨脹，俄烏戰爭第一年就讓歐洲各經濟體苦撐，各國因而開始改變能源供應來源，正視能源安全問題，同時意識到能源自主才能抑制電價。

馬徹表示，比利時配合歐盟推動2030年減少碳排55%、2050年達到碳中和，而核電不會造成碳排，在確保減碳和碳中和目標下，核電是很好途徑，也讓能源結構能更加多元，且就民調看，比利時民眾大多支持此政策改變。

馬徹強調，歐洲有達到碳中和的迫切氛圍，比利時除使用核能，也投資綠氫（green hydrogen）和風電等綠能，包括在北海區域建立距離海岸10公里遠的能源人工島，能連結多國風電場並輸電至各處，以增加離岸風電發電量。其中一個好處是不會在海岸線看到成群的風力發電機，影響到漁業或觀光業。

被問及台灣5月達到非核家園目標，馬徹認為，這應由台灣人民自行評斷，而各國在做決定時，也可參考他國作法，例如比利時就會是很好的個案研究，且比利時也有核電廠除役的經驗，這是雙邊可以進一步合作的領域。

此外，台灣正推動2050淨零排放目標，氫能也是能源選項之一，比利時為歐洲氫能重鎮，今年初開始興建首座綠氫廠。

對於是否與台灣開啟氫能合作，馬徹表示，比利時綠氫生產計劃是從智利、納米比亞、中東地區收集綠能並轉為綠氫，再送到比利時輸電到各地，這還都需要對輸送管道（pipeline）的基礎建設投資，但綠氫確實具有雙邊合作潛力。

比利時 核電

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