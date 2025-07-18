拚「剴剴條款」今三讀 白綠一早因海報卡位先吵開

立法院今天預計排審「刑法修正草案」，攸關「剴剴案」後相關刑責修定，民眾黨立委昨天在立法院議場門口排班守夜，力拚搶先送案到院會；不過，今天一早進入議場後，民眾黨立委就和民進黨立委因為議場放海報問題，吵成一團，但交鋒並未擴大，最後雙方各自擺設了文宣物，院會也在9時準時開會，並未被杯葛。

立法院司法法制委員會16日針對「刑法」第272條、第286條等修正草案進行協商。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，協商初步共識是增訂第272條之1，新增對未滿7歲者凌虐致死，處死刑或無期徒刑；殺害未滿7歲者但非凌虐，則按照普通殺人罪，加重其刑2分之1，刑罰選擇包含死刑、無期徒刑、15年以上有期徒刑。

黃國昌說，這個版本三黨討論時有共識，這是按照民眾黨所提出的條文所做的修正，但最後民進黨沒有在黨團協商結論簽字，理由是說反對修第286條。第286條是剴剴案大家爭議的條文，即是否應該提高凌虐未滿7歲者致死的法定刑，國民黨和民眾黨都認為應該提高，最重應處「死刑」，但民進黨反對。

今天一早，民進黨立委進入議場後，隨即與民眾黨立委發生小衝突。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，議場是公共空間，大家必須共用，她在進入議場之後，第一時間從議場的右半邊開始準備布置民進黨海報，與民眾黨一人一半剛剛好。

陳培瑜指出，但民眾黨立委林國成非常霸道，硬要把民眾黨的海報占滿全部的空間，還大聲兇悍吼叫，說民進黨不可以這樣做。現在民眾黨除了法案要搞黑箱、預算要搞不透明之外，難道連公共空間都要全部霸占嗎？

林國成表示，民眾黨所有立委，從來不和民進黨有什麼爭執，是民進黨欺人太甚。

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