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比利時駐台代表：半導體合作是雙方強健關係核心

中央社／ 台北18日電
比利時台北辦事處長馬徹（Matthieu Branders）接受中央社專訪時表示，比利時與台灣都在80年代對半導體賭了一把，成為雙邊合作核心，在經濟安全越發重要之際，歐洲科技自主受惠於台企投資，「而非完全依賴某些地方」。中央社
比利時台北辦事處長馬徹（Matthieu Branders）接受中央社專訪時表示，比利時與台灣都在80年代對半導體賭了一把，成為雙邊合作核心，在經濟安全越發重要之際，歐洲科技自主受惠於台企投資，「而非完全依賴某些地方」。中央社

台灣與「全球半導體大腦中心」比利時微電子研究中心合作逾30載，比利時駐台代表馬徹接受中央社專訪時表示，比利時與台灣都在1980年代對半導體「豪賭一把」，成為雙邊合作核心，在經濟安全越來越重要之際，歐洲科技自主受惠台企投資。

說到比利時，多數人想到的是巧克力與啤酒，比利時其實也是歐洲半導體重鎮，有「全球半導體大腦中心」盛名的比利時微電子研究中心（imec），與國科會更有超過30年的夥伴關係。外交部長林佳龍去年11月出訪比利時，也特別參訪imec校際微電子研究中心總部。

比利時台北辦事處長馬徹（Matthieu Branders）17日接受中央社專訪時表示，「比利時和台灣是在創新、永續、科技領域的夥伴」。半導體合作向來是比利時與台灣強健關係的核心，有趣的是，比利時和台灣都在80年代豪賭一把（crazy bet）、投資半導體產業，當時很難預見半導體如今會成為關鍵產業。

馬徹說，比利時很驕傲能跟台灣企業和研究機構合作，也樂見台灣中小企業和新創公司到比利時投資，他特別提到比利時新創公司QustomDot與由台灣科技大廠支持的Garage＋新創育成加速器合作。

馬徹強調，台灣創投公司對歐洲公司的投資，也能對台企布局世界有所幫助，反之亦然；而台積電在德勒斯登設廠、輝能科技到法國北部設廠，顯示台企正跨出亞洲市場，歐洲具有許多潛力，而比利時就處在歐洲中心。

被問及供應鏈重組，馬徹展現外交官謹言特質說，歐洲科技自主受惠於台企投資，「而非完全依賴某些地方」；經濟安全已是比利時主要議題，比利時政府甚至設有主管經濟安全的委員會，由於比利時在關鍵產品、原料等明顯依賴他國，必須建立某種程度上的戰略自主。

馬徹強調，不僅是經濟安全，整體安全也越發受到重視，歐盟與比利時正加大投資國防能力，比利時在安全上非常依賴其他夥伴，如今需要做更多以達自主。

除了商業合作，馬徹提到，比利時與台灣同樣面臨求才挑戰，尤其在歐洲晶片法案之下，晶片產量目標在2030年從全球產量10%升至20%，期盼有更多學生、人才投注在半導體產業，也樂見每年500名赴比利時留學的台灣學生，約有一半投入電子工程，亦有學生赴imec深造。

問及歐洲是否需要更多半導體廠，馬徹認為，歐洲晶片產量目前占全球8%，多數是成熟製程，生命科學所運用的晶片對歐洲也至關重要，另外還有風電或目前尚未運用半導體的產業，都需要半導體工廠產能。

馬徹曾派駐巴西和日本、新加坡，於2023年8月就任比利時駐台代表。在採訪一開頭，馬徹打趣地說，很開心這次談到半導體合作，而非僅是比利時巧克力與啤酒；且在談及台灣創新創業精神時，他眼睛一亮表示，比利時啤酒也很創新，現在有香菜、巧克力和香蕉口味，也有2次、3次發酵的種類。

馬徹特別提到，18天台灣生啤酒成為比利時巧克力廠的靈感，生產出60天巧克力；依往例，從可可果到製成巧克力可要花上一年時間，這家巧克力公司受到台灣啟發，開發出短製程時間的商品。

比利時 半導體

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