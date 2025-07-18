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賴清德傳8月出訪過境美國 美國務院重申符合長期做法
賴清德總統傳8月出訪中南美洲友邦，並過境美國，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）17日重申說，台灣總統過境完全符合美國長期以來的政策和做法。
外傳賴清德總統預計8月到中南美洲友邦展開國事訪問，出訪行程將過境美國紐約和達拉斯，美國國務院17日舉行例行記者會，有媒體詢問說，美方是否擔憂中國會做出反應，尤其賴清德總統去年出訪過境美國夏威夷和關島，中國就在第一島鍊展開大規模的海軍部署。
對此，布魯斯說，台灣總統等高階官員過境美國符合過往做法及長期以來的政策；布魯斯指出，這類過境行程也考量訪客的安全、舒適、便利和尊嚴。
至於美國國務卿魯比歐日前與中國大陸外長王毅在馬來西亞會面，布魯斯說，魯比歐曾在會面指出，雙方見面不是一次警告性質的會議，且雙方的討論正面、具有建設性。
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