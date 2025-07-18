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傳賴清德8月過境美國 涉外人士估恐宣布主權基金買美債

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
賴清德總統傳計畫下個月訪問巴拉圭、瓜地馬拉及貝里斯，計畫過境紐約、達拉斯，不過行程仍未敲定。圖為賴清德日前出席2025總統教育獎頒獎。中央社
賴清德總統傳計畫下個月訪問巴拉圭、瓜地馬拉及貝里斯，計畫過境紐約、達拉斯，不過行程仍未敲定。圖為賴清德日前出席2025總統教育獎頒獎。中央社

賴清德總統傳即將於8月出訪中南美洲，並過境美國，有涉外人士評估說，賴總統除了可能在過境期間宣布擴大投資美國之外，也可能宣布以主權基金名義購買更多美債

此外，賴總統傳計畫在回程過境美國德州達拉斯，預料將參加由我國在當地舉辦的「2025美國台灣形象展」；不過也有消息指出，由於行程提前曝光，賴總統的出訪日期有可能生變。

有消息人士日前指出，賴清德總統預計8月到中南美洲友邦展開國事訪問，出訪行程將過境美國紐約及達拉斯，不過總統府方面尚未證實，只表示，如果有確定安排會適時向國人公布報告。

據了解，賴總統擬訪問位於南美洲的巴拉圭（Paraguay）、位於中美洲的瓜地馬拉（Guatemala）與貝里斯（Belize）三個台灣的邦交國，且可能有台灣重要的企業人士同行，包括半導體或綠能光電業者，預計會在友邦宣布台灣的投資或貿易計畫。

有涉外人士分析說，賴總統除了可能在過境美國時宣布大規模採購民航客機，以及擴大投資美國之外，也可能宣布以主權基金的名義購買更多美債。

賴總統520就職周年演說時，宣布政府將成立主權基金，打造國家級投資平台，運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球。預料投資標的涵蓋全球股市、債券、房地產、私募股權、基礎建設等。

另外，賴總統出訪行程傳將於8月4日過境紐約、8月14日過境達拉斯，何以選在14日過境德州，據悉是要接軌同日在達拉斯舉辦的「2025美國台灣形象展」。

我國外貿協會將於8月14日至16日在達拉斯凱貝里哈奇森會議中心舉辦美國台灣形象展，扣連先進製造、智慧科技、智慧醫療、活力台灣等四大主題，並計畫舉行供應鏈重組暨布局美國論壇，以及台美半導體合作論壇。

此外，台灣經濟部也委由外貿協會於8月14日舉辦「美國商機日」，挑選50家德州當地供應商與我進口商一對一媒合，鎖定電力電機、化工原料、能源、機械設備、半導體、航太、農產及加工食品等產業。

涉外人士表示，若賴總統過境行程不變，預料該活動會是賴總統做出重大宣布的舞台。

據了解，賴政府此次討論出訪過境行程，態度非常低調，卻因巴拉圭總統潘尼亞不小心放出消息，再加上媒體揭露而提前曝光；由於距離出訪還有一段時間，不排除行程還會出現變數。

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