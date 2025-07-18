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賴總統過境憂中國反應？美：完全符合長期做法

中央社／ 華盛頓17日專電
賴清德計畫下個月出訪中南美洲友邦，並過境美國。圖／聯合報系資料照片
賴清德計畫下個月出訪中南美洲友邦，並過境美國。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德據報規劃8月出訪中南美洲友邦，並過境美國，對於美方是否憂心中國反應，美國國務院發言人布魯斯今天重申，「台灣總統過境完全符合我們長期以來的政策和做法」。

聯合新聞網日前引述消息人士透露，賴總統預計出訪巴拉圭、瓜地馬拉與貝里斯3個邦交國，期間將過境紐約及達拉斯。

有記者下午在美國國務院例行記者會上提問，國務卿盧比歐（Marco Rubio）上週在馬來西亞與中國外長王毅舉行非常重要的會晤，盧比歐當時表示，會晤非常富有建設性。如今有報導指台灣總統計劃8月過境美國，美方是否憂心中國會做出預期的反應？

布魯斯（Tammy Bruce）指出，盧比歐在與王毅會面後曾表示這不是一次警告性質的會議，雙方的討論具有建設性且正面。

她也說，台灣總統等高階官員過境美國符合過往做法及長期以來的政策，這類過境行程也考量訪客的安全、舒適、便利與尊嚴。

駐美代表處及總統府都未證實賴總統出訪的消息，而外交部長林佳龍日前正於巴拉圭訪問，也就是賴總統據報出訪地點之一。

賴總統去年底出訪過境夏威夷及關島後，中國人民解放軍於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。路透社引述台灣官員報導，中國已在台灣周遭海域、東海及南海部署近90艘海軍與海警艦艇，其中約2/3為軍艦。

美國國務院當時對中央社表示，美國正密切關注中國人民解放軍在台灣附近的活動，「我們持續呼籲中華人民共和國保持克制，避免採取可能破壞台海及區域和平與穩定的行動」。

這名發言人說，「賴總統的例行過境不應被當成（對台施加）軍事壓力的藉口」。

如果賴總統8月出訪成行，將是他就職以來，首次在美國本土過境。

賴清德 美國 出訪

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