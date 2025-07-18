台灣總統過境 美國務院重申符合慣例立場

中央社／ 華盛頓17日專電

日前有報導指出，鑑於「川習」會正安排中，美國可能會重新考慮讓台灣總統過境的慣例。美國國務院發言人今天重申，台灣總統過境美國符合以往慣例及長期政策。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）下午在例行記者會回應媒體提問時表示，台灣總統等高層官員過境美國符合以往慣例，並完全符合一貫的政策。這類過境安排會考量訪客的安全、舒適、便利與尊嚴。

聯合新聞網日前引述消息人士透露，賴總統預計8月到中南美洲友邦國是訪問，出訪行程將過境美國紐約及德州達拉斯。總統將訪問巴拉圭、瓜地馬拉與貝里斯3個邦交國。

駐美代表處對此表示，目前沒有相關資訊可分享，後續如果有確切安排，將由總統府適時對外公布說明。

美國 瓜地馬拉 國務院

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