公益揭弊者保護法將施行 卓榮泰盼建完善保障機制

台灣首部揭弊保護專法、公益揭弊者保護法將於22日施行，行政院長卓榮泰今天表示，期許以此建構更完善的揭弊者權益保障機制，展現台灣持續捍衛廉潔行政的堅定決心。

公益揭弊者保護法今年1月22日經總統公布，6個月後施行，預計22日正式上路。公益揭弊者保護法預計對泛公部門揭弊者提供「3保1減」措施，涵蓋工作權保障、身分保密、人身安全保護及責任減免，並設計舉證責任倒置、揭弊抗辯優先調查等程序保障，確保揭弊者權益不受侵害。

行政院今天透過新聞稿指出，卓榮泰主持「中央廉政委員會第30次會議」時表示，公益揭弊者保護法將施行，期許以此建構更完善的揭弊者權益保障機制，展現台灣持續捍衛廉潔行政的堅定決心。

卓榮泰也說，政府一直積極推動「聯合國反貪腐公約」的落實與推進，目前已完成簽署「公約審查透明承諾」，成為唯一自主簽署及遵循透明承諾的非公約締約國，更獲得聯合國反貪腐公約聯盟認可。

卓榮泰聽取法務部「當前廉政情勢及分析」報告後表示，期許未來持續導入AI科技與數位稽核工具，提升查核效率及預警能力，同時推動全民一同參與監督，共同推動台灣成為亞太廉潔治理的指標及典範。

此外，卓榮泰也提醒AI風險控管極為重要，要求數發部協助整合及蒐集國際規範，評估是否適用於國內，讓各部會後續能有所依循及討論。

法務部今天也報告「推動國家機密維護策進措施專案」，卓榮泰聽取後指出，未來所有政府機關首長，應親自或指派幕僚長以上人員，召開機敏業務審查會議，確保涉密業務及人員均已提列管理，法務部廉政署也應督導政風機構，協助機關辦理前述事項，並加強宣導保密意識。

至於尚未設置政風機構的單位，卓榮泰要求法務部協助研擬相關規範，確認如何執行督導業務，如有兼辦人員，亦須明確負責。

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