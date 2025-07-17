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大法官人事案725投票 潘孟安明陪同被提名人拜會民進黨團

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安曾在6月27日陪同大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜。記者許正宏／攝影
總統府秘書長潘孟安曾在6月27日陪同大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜。記者許正宏／攝影

立法院7月25日將針對大法官被提名人行使同意權同票，總統府表示，總統府潘孟安秘書長將於明日上午陪同司法院正副院長、大法官被提名人赴立法院拜會民進黨黨團。

總統府發言人郭雅慧表示，潘孟安已分別於6月27日、6月30日陪同大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜、國民黨黨團與民眾黨黨團。感謝民進黨黨團的協調與安排，期盼被提名人均可獲立法院支持與同意，讓司法院人事同意權順利完成，盡速補實大法官缺額，維繫國家憲法機關正常運作。

【中央社／台北17日電】

立法院會將於7月25日行使7位大法官被提名人同意權案記名投票表決。總統府今天表示，總統府秘書長潘孟安明天上午9時將陪同司法院正副院長、大法官被提名人赴立法院拜會民進黨團，盼獲立院支持與同意。

總統府發言人郭雅慧晚間表示，潘孟安已分別於6月27日、6月30日陪同大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜、國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團。感謝民進黨立法院黨團的協調與安排，期盼被提名人均可獲立法院支持與同意，讓司法院人事同意權順利完成，儘速補實大法官缺額，維繫國家憲法機關正常運作。

總統賴清德去年8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。不過，人事案去年12月底遭立法院全數封殺。

總統府今年3月21日公布7位大法官被提名人，其中大法官並為院長被提名人蔡秋明是現任台灣高等檢察署主任檢察官，大法官並為副院長被提名人為蘇素娥，她是現任最高法院法官。

根據總統提名咨文內容指出，司法院大法官含院長、副院長，現有缺額7名，茲依據中華民國憲法增修條文第5條規定，提名蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮7位為司法院大法官，並以蔡秋明為院長、蘇素娥為副院長，咨請立法院同意見復後任命。

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