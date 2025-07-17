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批大罷免成大造謠練兵場 凌濤嗆鄭文婷六法全書還老師

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨桃園市議員凌濤不滿民進黨基隆市議員鄭文婷批法院認證造謠，回嗆對方六法全書全還給老師了。聯合報系資料照
國民黨桃園市議員凌濤不滿民進黨基隆市議員鄭文婷批法院認證造謠，回嗆對方六法全書全還給老師了。聯合報系資料照

罷免案升溫，藍綠唇槍舌戰越來越激烈。民進黨基隆市議員鄭文婷今天傍晚發文，指國民黨桃園市議員凌濤曾被法院認證妨害名譽，如今仍代表黨中央開記者會「帶風向」；凌濤則嗆律師出身的鄭文婷把「誹謗」寫成「毀謗」，六法全書全還給大學老師，並批大罷免已成綠營大造謠的練兵場。

鄭文婷臉書指出，凌濤曾開記者會指控農業部前部長陳吉仲「論文抄襲」，被法院依加重誹謗罪判拘役55日，得易科罰金。一個曾被法院認證「毀謗」的人，竟然代表國民黨開記者會，聲稱「賴清德總統下周可能宣布戒嚴」，編造地下賭盤、外交造假、抹紅攻勢、行政不中立、簡訊恐嚇、影視反串等「民進黨十大奧步」，但國民黨不制止，而是讓他繼續代表黨中央發言，一個曾被法院判決散布假訊息的人，為什麼還能繼續扮演「帶風向」角色？

鄭文婷指國民黨對社會毫無歉意，對民主毫無尊重，呼籲民眾726用選票守護民主。

凌濤表示，陳吉仲論文案上訴高院後無罪定讞，眾所皆知，鄭文婷身為前律師，連基本查證能力都沒有，還把「誹謗」寫成「毀謗」，不知道「六法全書」是否已經還給大學老師？

凌濤也說，鄭文婷在罷樑時就屢屢造謠被打臉，深受選民唾棄，此次拿過期的圖卡造謠，證明民進黨的奧步沒有停過。民進黨不僅想學習中共，還要超越中共，鄭女士跟青鳥側翼一樣，變成綠衛兵，基隆市民都看在眼裡。

凌濤也批大罷免已經淪為民進黨大造謠的練兵場，質疑基隆前市長、民進黨秘書長林右昌「子弟兵帶頭用造謠圖卡抹黑，是因為想用行動證明民進黨的奧步太美，還是想證明良心已經拿去換雞腿」。

鄭文婷 罷免 民進黨 國民黨 凌濤

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