批大罷免成大造謠練兵場 凌濤嗆鄭文婷六法全書還老師

罷免案升溫，藍綠唇槍舌戰越來越激烈。民進黨基隆市議員鄭文婷今天傍晚發文，指國民黨桃園市議員凌濤曾被法院認證妨害名譽，如今仍代表黨中央開記者會「帶風向」；凌濤則嗆律師出身的鄭文婷把「誹謗」寫成「毀謗」，六法全書全還給大學老師，並批大罷免已成綠營大造謠的練兵場。

鄭文婷臉書指出，凌濤曾開記者會指控農業部前部長陳吉仲「論文抄襲」，被法院依加重誹謗罪判拘役55日，得易科罰金。一個曾被法院認證「毀謗」的人，竟然代表國民黨開記者會，聲稱「賴清德總統下周可能宣布戒嚴」，編造地下賭盤、外交造假、抹紅攻勢、行政不中立、簡訊恐嚇、影視反串等「民進黨十大奧步」，但國民黨不制止，而是讓他繼續代表黨中央發言，一個曾被法院判決散布假訊息的人，為什麼還能繼續扮演「帶風向」角色？

鄭文婷指國民黨對社會毫無歉意，對民主毫無尊重，呼籲民眾726用選票守護民主。

凌濤表示，陳吉仲論文案上訴高院後無罪定讞，眾所皆知，鄭文婷身為前律師，連基本查證能力都沒有，還把「誹謗」寫成「毀謗」，不知道「六法全書」是否已經還給大學老師？

凌濤也說，鄭文婷在罷樑時就屢屢造謠被打臉，深受選民唾棄，此次拿過期的圖卡造謠，證明民進黨的奧步沒有停過。民進黨不僅想學習中共，還要超越中共，鄭女士跟青鳥側翼一樣，變成綠衛兵，基隆市民都看在眼裡。

凌濤也批大罷免已經淪為民進黨大造謠的練兵場，質疑基隆前市長、民進黨秘書長林右昌「子弟兵帶頭用造謠圖卡抹黑，是因為想用行動證明民進黨的奧步太美，還是想證明良心已經拿去換雞腿」。

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