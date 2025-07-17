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綠委林俊憲提袋遭爆中國製 鄭正鈐問綠營：要檢舉還是道歉？

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨立委林俊憲。聯合報系資料照
民進黨立委林俊憲。聯合報系資料照

新竹雙罷發言人林志潔與領銜人戴振博7月8日帶著印有藍委鄭正鈐人像、中國浙江製造的濕紙巾競選小物到北檢告發違反國安法等罪。如今綠委林俊憲也遭爆疑似向中國大陸帆布袋廠商製作購物袋，鄭正鈐向民進黨喊話：「是不是也該依照同樣標準去檢舉？」

新黨北市議員侯漢廷今爆料，一名台灣商人向大陸訂製帆布袋、要求提供樣品，大陸廠商寄來的樣品是林俊憲的競選提袋。過去綠委林楚茵、沈伯洋開記者會痛批淘寶貨以養、套、殺策略滲透台灣市場，破壞市場秩序與經濟環境，如今林俊憲的競選提袋竟然是made in china！

侯漢廷也說，鄭正鈐因發放大陸製濕紙巾，遭罷團告發涉收受中國物資、疑有中資介選，並將印有鄭正鈐人像、中國浙江製造的濕紙巾競選小物，交給檢方作為證物，綠營如何放大檢視藍營、痛批淘寶，現在是否應該自我檢視？

「民進黨是要去檢舉，還是要道歉？」鄭正鈐說，民進黨過去不斷抹紅在野黨，像他因選舉發放大陸製文宣品濕紙巾，就被綠營指控「中資介選」，甚至說他違反反滲透法。如今林俊憲的購物袋同樣是大陸製，民進黨是不是也該依照同樣標準去檢舉？

鄭正鈐強調，兩岸商業行為本就是正常之舉，但民進黨用就是「合法合規」，別人用就是「通匪賣台」。民進黨的雙重標準，不但打擊正當政治競爭，更汙辱了人民的智慧。請問民進黨，現在是要去檢舉？還是要承認過去對在野黨的指控，根本是政治操作？

綠委林俊憲遭爆疑似向中國大陸帆布袋廠商製作購物袋，藍委鄭正鈐也向民進黨喊話：「是不是也該依照同樣標準去檢舉？」圖／取自鄭正鈐臉書
綠委林俊憲遭爆疑似向中國大陸帆布袋廠商製作購物袋，藍委鄭正鈐也向民進黨喊話：「是不是也該依照同樣標準去檢舉？」圖／取自鄭正鈐臉書

鄭正鈐 淘寶 民進黨 林俊憲 國安法

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