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準颱風薇帕預估周末來襲 賴清德第七講不去花蓮了

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準颱風薇帕預估周末來襲 賴清德第七講不去花蓮了

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
賴清德總統的「團結十講」第七講定於19日到花蓮舉行，不過因準颱風薇帕將來襲，活動延後辦理。聯合報系資料照
賴清德總統的「團結十講」第七講定於19日到花蓮舉行，不過因準颱風薇帕將來襲，活動延後辦理。聯合報系資料照

賴清德總統原訂本月19日到花蓮進行「團結十講」第七講，傳出是閉門演講，因距離罷免投票日時間近，被外界視為劍指國民黨立委傅崐萁。不過，花蓮綠營有消息傳出，因準颱風薇帕將來襲，第七講活動延後辦理。

賴總統近期推動「團結十講」，前四講因「長毛象」、「雜質說」等引發爭議，第五、六講因丹娜絲颱風等因素延期；第七講預計19日在花蓮登場，不過中央氣象署預測熱帶低壓將增強為颱風薇帕，周末可能為花東帶來豪雨，為演講活動增添變數。

今天傍晚花蓮綠營傳出，總統府通知，因薇帕颱風將來襲，19日下午2時30分在煙波飯店舉辦的「總統第七講」延後辦理。

颱風 賴清德 花蓮 團結國家十講 傅崐萁

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