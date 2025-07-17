準颱風薇帕預估周末來襲 賴清德第七講不去花蓮了

賴清德總統原訂本月19日到花蓮進行「團結十講」第七講，傳出是閉門演講，因距離罷免投票日時間近，被外界視為劍指國民黨立委傅崐萁。不過，花蓮綠營有消息傳出，因準颱風薇帕將來襲，第七講活動延後辦理。

賴總統近期推動「團結十講」，前四講因「長毛象」、「雜質說」等引發爭議，第五、六講因丹娜絲颱風等因素延期；第七講預計19日在花蓮登場，不過中央氣象署預測熱帶低壓將增強為颱風薇帕，周末可能為花東帶來豪雨，為演講活動增添變數。

今天傍晚花蓮綠營傳出，總統府通知，因薇帕颱風將來襲，19日下午2時30分在煙波飯店舉辦的「總統第七講」延後辦理。

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