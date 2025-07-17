影／城鎮韌性演習 賴清德：共同信念就是「反共、反併吞」

賴清德總統下午前往中山國小視導「台北市2025城鎮韌性演習」戰時急救站及災民收容救濟站開設演練，賴清德總統、台北市長蔣萬安、美國在台協會台北辦事處處長谷立言等出席。

北部地區城鎮韌性演習今天登場，賴清德總統致詞時表示，團結不是口號，團結要有共同信念，還要有具體行動，並強調所謂共同信念就是「反共、反併吞」，「讓中華民國派反共、讓台派守護台灣，反共護台成為守護台灣必要、真實具體行動」。

賴清德總統視導台北市戰時急救及災民收容等演練，蔣萬安市長致詞則強調「真正團結」、「一家人槍口絕不對內」等語後，賴清德上台致詞表示台灣民主並不是憑空而得，是數十年來許許多多人犧牲奉獻所求得來，都該珍惜，都有追求深化民主自由信念，但是更重要是要讓國際社會知道，台灣絕對有能力守護國家主權，維護民主自由能力，他相信未來困難不會停止，挑戰恐怕愈來愈多，「但我相信只要團結不分朝野、黨派、族群和地域，一定能克服總總難關」。 「台北市2025城鎮韌性演習」戰時急救站及災民收容救濟站開設演練。記者曾學仁／攝影 「台北市2025城鎮韌性演習」戰時急救站及災民收容救濟站開設演練。記者曾學仁／攝影 賴清德總統下午前往中山國小視導「台北市2025城鎮韌性演習」戰時急救站及災民收容救濟站開設演練，演練結束後賴清德總統（右）主動與台北市長蔣萬安（左）握手致意。記者曾學仁／攝影 「台北市2025城鎮韌性演習」戰時急救站及災民收容救濟站開設演練，賴清德總統（中）、台北市長蔣萬安（左四）、美國在台協會台北辦事處處長谷立言（左三）等出席。記者曾學仁／攝影

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