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民眾黨立委議場排隊搶遞案 備「虐兒零容忍」海報

中央社／ 台北17日電
民眾黨立委17日下午再度派員前往立法院議場前排隊，黨團雖未透露明天院會議程，但議場外準備「虐兒零容忍」海報，外界預料可能與兒童議題有關。（陳昭姿辦公室提供）中央社
民眾黨立委17日下午再度派員前往立法院議場前排隊，黨團雖未透露明天院會議程，但議場外準備「虐兒零容忍」海報，外界預料可能與兒童議題有關。（陳昭姿辦公室提供）中央社

為了18日立法院會搶先遞案，民眾黨團今天再度出擊，待城鎮韌性演習結束後，下午2時就派員前往議場排隊。民眾黨團雖未透露明天院會議程，但議場外準備「虐兒零容忍」海報，外界預料可能與兒童議題有關。

立法院程序委員會15日並未排定18日院會議程，議程將送院會處理。為搶先在明天議場開門時優先遞案，民眾黨團今天下午已派員駐守議場大門，除了架起帳篷與桌椅，現場更放置印有「虐兒零容忍，守護你長大」的大圖輸出海報。

首位輪值的民眾黨團幹事長陳昭姿受訪表示，由於今天台北市進行城鎮韌性演習，她在下午1時就先在辦公室等候，待下午2時演習結束，就趕緊從立委研究室前來議場等候；因擔心午後雷陣雨，黨團人員也協助架起棚架，並把海報收好，避免下雨沾濕。

陳昭姿強調，民眾黨團之所以今天來議場前排隊，就是為了明天優先遞出議程，讓院會能夠優先討論民眾黨團的議程。

記者詢問民眾黨團規劃什麼議程，以及為何準備兒童安全議題的海報。陳昭姿表示，虐兒議題很重要，近期朝野也有協商虐兒刑度議題，這議題可能與明天議程有關，但具體議程仍待黨團討論敲定。

陳昭姿 立法院 民眾黨 城鎮韌性演習

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