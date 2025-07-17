台瓜上月簽署「半導體合作意向書」 賴總統：持續促進雙邊投資

賴清德總統17日接見瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）乙行。他提到，上個月台瓜簽署「半導體合作意向書」，他也見證雙邊簽署合作文件，將持續建立政治諮商機制以及促進雙邊投資。

訪賓一行由外交部長林佳龍及瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）陪同，前來總統府晉見賴總統。

賴總統致詞時表示，去年7月羅慕斯議長訪問台灣時，針對推動雙邊合作交換許多意見。時隔一年，羅慕斯議長再次率領瓜地馬拉國會跨黨派議員來訪，展現對台灣的支持並持續深化兩國邦誼。他也對於這個月瓜國發生的震災，表達來自台灣的關切與慰問，期盼災後復原工作一切順利。

賴總統指出，台瓜邦誼已超過90年，上個月阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）總統伉儷率團來台進行國是訪問，他和阿雷瓦洛總統不但簽署「半導體合作意向書」，也見證雙邊簽署合作文件，持續建立政治諮商機制以及促進雙邊投資，為兩國交流合作奠定更穩固基礎，並提升彼此的國際競爭力。

賴總統提到，現在台灣透過「半導體技職專班」協助瓜地馬拉培育半導體人才、發展科技產業，展現與民主夥伴共享經驗的決心；同時也繼續協助臺商將瓜地馬拉做為布局海外市場的重要據點，促進兩國產業發展，創造更多經貿交流成果。

賴總統感謝羅慕斯議長與瓜地馬拉國會，持續支持台灣的國際參與，除代表國會簽署友台決議文，也針對中國大陸錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議發表聲明。台灣和瓜地馬拉做為全球民主陣營的重要夥伴，未來將繼續並肩同行，共同守護民主、自由價值，並攜手推動區域與全球繁榮發展。

羅慕斯致詞時表示，此次訪團成員不僅來自不同黨派，更代表瓜國不同階級、文化、職業與省分。展現瓜國與中華民國台灣之間的邦誼，是建立在每個層級、各個領域間的堅實友誼。

羅慕斯說，此次是第二次訪台並與賴總統會面，感謝台灣政府對於訪團的熱情接待。在日益複雜的國際情勢中，瓜國非常珍惜與台灣長久的友誼與合作關係，期盼雙方持續深化經濟、科技、教育、農業、文化等各領域合作，並攜手促進兩國的永續發展。

羅慕斯認為，台灣政府致力造福台灣人民，是各國國家發展及社會福利的絕佳典範。因此，瓜國國會秉持正義，二度以通過決議文的方式支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）。阿雷瓦洛總統6月來台進行國是訪問，透過高層互動，無疑將強化台瓜的外交關係，並探索更多新的合作機會。

羅慕斯強調，民主自由及人權是將兩國緊密連結在一起的普世價值，相信兩國邦誼將持續深化。最後，羅慕斯代表瓜地馬拉共和國國會，將其向聯合國提出支持台灣參與國際組織決議文的中譯本親自遞交給賴總統，展現兩國之間的堅定友誼。

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