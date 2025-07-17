大法官該封殺或放行在野陷兩難 翁曉玲：必須慎選人選

大法官人事同意權案將於725經立法院投票表決，在野究竟會全面封殺或部分放行，為外界關注。7名大法官被提名人中，只需通過2名，憲法法庭便能恢復運作，也有立院人士評估若在野部分放行，便有可能面臨在野合作通過的法案均被宣告違憲的風險。國民黨立委翁曉玲今日表示，現任8位大法官「綠油油」，不曾做過違反執政者意志的憲法判決，必須慎選未來人選。

此次大法官人事同意權案定在725立法院投票表決，時間點位於大罷免首波投票日726前夕，國民黨立院黨團該如何應對，是全面封殺，或部分放行，明日一早將舉行黨團大會討論。

針對此次大法官人事同意權案，翁曉玲說，她實際參與的是三位大法官被提名人的詢問，分別是司法院副院長被提名人蘇素娥、大法官被提名人蕭文生、鄭純惠等，她個人評價是他們在特定問題上，閃躲的情況比之前要少。她個人關注的是，大法官被提名人對於憲法架構下的兩岸定位、國家認同等議題。她認為蘇素娥在這些議題上，不太願意公開講其想法，甚至認為兩岸關係是政治問題而不願回答，她認為這比較遺憾，另兩位大法官被提名人有答，不管她個人是否認同他們的理念，至少願意講出來。

翁曉玲表示，在野黨立委關心的議題包括大法官提名人是支持死刑或支持廢死，這次幾乎也沒人特別表明支持廢死；對於時事議題，例如立法院通過的法律案，是否有違預算法或有違憲法，大法官被提名人都有些說明。對於大法官被提名人的表現，國民黨一定會認真討論和考慮，不是只透過詢答評斷大法官被提名人是否適任，而是要看其過去到現在，一路以來的理念、言行；若為學者則要看過去的著作、法學見解等。

翁曉玲舉例，像是大法官被提名人陳慈陽過去主張「台灣共和制憲」，即便此次詢答沒有反映出這樣的論點，即便不是制定台灣國憲法，也想透過中華民國憲法實現台獨理念，這部分也會慎重考慮；也有些是對於中央、地方分權的部分，有些自己特殊的看法等。最後還是要大家綜合判斷。

民眾黨立委張啓楷日前曾說，大法官人事同意權案中，自己希望至少能通過2位人選，不過後續仍須經過黨團內部討論，民眾黨投票意向才會明朗。不過也有藍營內部聲音憂心，若通過大法官人事案，憲法法庭重新運作，恐讓在野過去合作推動的福國利民法案，全被宣告違憲。對此，翁曉玲不諱言，確實有這樣的疑慮，她不清楚民眾黨目前態度。

翁曉玲表示，從現在的政治氛圍來看，尤其是賴清德總統完全不尊重國會，大法官的人選極為重要，現任8位大法官為前總統蔡英文所提名，屬於「綠油油的大法官」，從蔡英文執政到現在，有做過哪個較屬於政治性的憲法判決是違反執政者意志的？都是跟執政者站在一邊，因此不用期待現任大法官在釋憲上客觀中立，所以接下來的人選非常重要。

翁曉玲認為，如果通過兩個人選的話，憲法法庭就可運作，那麼通過兩個、三個跟五個其實沒有差別，因為已經可以開始運作。以眼前的大法官的理念跟結構來看，對於國會不利也不尊重，當然是盼大法官客觀釋憲，能真的了解民主制衡、權力分立的基本原則，但現任大法官令人無法相信。

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