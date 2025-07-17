被爆文宣提袋中國製 林俊憲反諷：罷免投票前牛鬼蛇神都出馬

新黨北市議員侯漢廷今爆料，疑似林向中國大陸帆布袋廠商製作的購物袋，他質疑為什麼愛台灣的林俊憲不委託台灣商人製造？也隔空向陳喊話，「亭妃姐，我只能幫到這裡了。」

針對質疑，民進黨立委林俊憲在臉書發文回應，坦言該批提袋確實是中國製，但強調此為委由代理商製作、再轉包工廠的常見流程，已要求廠商應另覓其他來源；他也質疑是刻意的政治操作，出現在罷免投票日前夕，甚至提及與本案無關的另一名立委。

林俊憲表示，經了解後確認，除提袋為中國製外，其餘文宣品如礦泉水、面紙、口罩及扇子皆為台灣製造。他也指出，廠商解釋目前不織布類產品多數來自中國，其他產地的貨源相對稀少。不過，他已要求廠商，除已下訂並簽約的數量外，未來應另覓其他來源。

「在商言商，製作商本身並無過錯，不織布產品也不是敏感或禁運項目」，林俊憲強調，既已簽訂合約，就應秉持契約精神完成製作，不分國籍。他也質疑，相關攻擊為何出現在罷免投票日前夕，並點名紅統立場的政治人物與媒體刻意操作，甚至三番兩次提及並非本案當事人的台南另一位立委。

林俊憲最後表示，很快就會發現答案了。

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