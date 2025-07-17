林俊憲認了文宣購物袋大陸製 稱不織布非敏感性禁輸入品

新黨台北市議員侯漢廷今爆料，民進黨立委林俊憲疑似向大陸帆布袋廠商製作購物袋。林俊憲發聲明表示，「提袋確實是中國製，至於其他礦泉水、面紙、口罩、扇子，則是台灣製」，除了已下訂的數量外，也要求日後要另尋其他貨源。他強調，不織布本就不是什麼具敏感性禁止輸入產品。

林俊憲表示，罷免投票日越來越近，各路牛鬼蛇神都出馬了，連他的文宣提袋都可以成為攻擊對象。文宣品的製作，通常都是透過專門的代理廠商訂購，廠商再發包給製作工廠。經過詢問後，提袋確實是中國製，至於其他的礦泉水、面紙、口罩、扇子則是台灣製。

林俊憲說，廠商解釋現在不織布類產品其他產地的很少，不過他還是要求除了已向工廠下訂的數量之外，日後要另尋其他貨源，「畢竟製作商是無辜的，且不織布本就不是什麼具敏感性禁止輸入的產品，在商言商，我相信他們並非有意要涉入政治紛爭」，那麼已簽訂的合約就該執行完畢，不分國籍，這是最基本的契約精神。

林俊憲質疑，其實這整件事更讓他好奇的是，「為什麼偏偏是現在？為什麼是針對不在罷區的我？為什麼這些紅統政治人物跟媒體，要三番兩次提及台南另一位立委的名字？我相信大家很快就會發現答案了。」

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