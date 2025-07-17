行政院核定交通部四人職務調整 將打造交通新氣象

交通部17日公布最新人事異動，高速公路局前局長趙興華及運輸研究所前所長林繼國分別於114年7月2日及7月16日退休。首先是高速公路局局長由公路局局長陳文瑞調任；公路局局長由公共運輸及監理司司長林福山調陞；運輸研究所所長由交通科技及資訊司司長黃新薰調陞；秘書處處長黃定環於114年8月4日屆齡退休後遺缺，由專門委員李武強調陞。

新任高速公路局陳文瑞，現年58歲，國立臺灣大學土木工程研究所交通工程組碩士，83年公務人員高等考試一級考試交通技術科及格，歷任新北市政府交通局副局長、本部原公路總局主任秘書、本部路政司司長及公路（總）局局長等職務。

新任公路局林福山，現年56歲，國立交通大學土木工程研究所碩士，87年公務人員高等考試三級考試交通工程科及格，歷任本部科長、簡任技正、原公路總局組長、副總工程司、主任秘書、本部路政司司長及公共運輸及監理司司長等職務。

新任運輸研究所黃新薰，現年59歲，國立交通大學交通運輸工程研究所博士，83年公務人員高等考試二級考試交通工程科及格，歷任本部運輸研究所組長、主任秘書、副所長及本部交通科技及資訊司司長等職務。

新任秘書處李武強，現年58歲，國立臺灣工業技術學院營建工程技術學系畢業，83年公務人員高等考試二級考試土木工程科及格，歷任本部原公路總局科長、主任工程司、公路人員訓練所副所長、蘇花公路改善工程處副處長及本部專門委員等職務。

交通部強調，上開人員資歷完整且具相關業務領域之專業，相信上任後必能持續發揮長才，並能以積極創新思維，再創佳績。

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