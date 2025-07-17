交通部人事新布局 高公局、公路局、運研所全面換將

因颱風「丹娜絲」 襲台及災後重建，總統賴清德「團結十講」至今只講完第四講，何時會重啟「十講」仍在未定之天，而近來也傳出賴的「外交講」已偷偷講完，「民主講」則將採閉門不公開。有支持「大罷免」的人開玩笑表示，其實賴清德根本只要講「四講」，現在已經講完了，認為會有「十講」的人，都是自己「耳朵長毛」聽錯了。

2025-07-17 13:00