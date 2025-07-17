衛福部長邱泰源證實 台南幫成大2醫師將接任司、署長

本報今獨家報導衛福部兩項人事案，台南幫成大醫院小兒部小兒感染科主任沈靜芬、一般精神科主任陳柏熹分別接任國民健康署署長、以及心理健康司司長。衛福部部長邱泰源表示，相信兩位都是很適合人選，臨床醫師要投入公務體系，因為收入會大幅減少，必須要有很大決心。

邱泰源指出，去年時任心理健康司司長陳亮妤調任到健保署擔任副署長後，一直在部立醫院或是教學體系物色人才，因心理健康司業務繁重，也讓尋覓時間拉得較長，感謝陳柏熹教授願意替國家做事，自己十分期待，陳教授應該可以勝任司長一職。人事令將在明天生效。

另一方面，邱泰源說，國民健康署業務繁多，包含民眾健康、癌症防治等業務範圍廣，衛福部同樣也在尋找新的人選，諮詢過許多人才，但是大家各有考量，最終才找到健康台灣推度委員會顧問沈靜芬副教授，將在8月上任。

邱泰源表示，過往2、3年跟沈靜芬合作的過程，體會到她以人為中心的精神，而且沈靜芬國際歷練完整，加上過往推動歷練，十分適合擔任國民健康署署長。另外，現任國健署長吳昭軍將轉調衛福部體系其他的單位擔任顧問職。

另，衛福部次長周志浩退休後，目前次長人選未定，邱泰源說，「若有人選會盡快跟大家報告。」

醫界出身的賴清德總統，畢業於台大復健醫學系、成功大學學士後醫學系，也曾在成大醫院擔任總醫師，與成大醫院淵源相當深。

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