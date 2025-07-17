快訊

雖已認罪行賄柯文哲 京華城法務經理：不清楚為何捐30萬

蘋果iPhone 17全系列顏色「最終版」曝光！5新色爭豔超期待

台灣會被川普賣掉？台資深外交官：勿低估川普能耐

聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部長邱泰源證實 台南幫成大2醫師將接任司、署長

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部部長邱泰源證實，台南幫成大醫院小兒部小兒感染科主任沈靜芬、一般精神科主任陳柏熹分別接任國民健康署署長以及心理健康司司長。記者李青縈／攝影
衛福部部長邱泰源證實，台南幫成大醫院小兒部小兒感染科主任沈靜芬、一般精神科主任陳柏熹分別接任國民健康署署長以及心理健康司司長。記者李青縈／攝影

本報今獨家報導衛福部兩項人事案，台南幫成大醫院小兒部小兒感染科主任沈靜芬、一般精神科主任陳柏熹分別接任國民健康署署長、以及心理健康司司長。衛福部部長邱泰源表示，相信兩位都是很適合人選，臨床醫師要投入公務體系，因為收入會大幅減少，必須要有很大決心。

邱泰源指出，去年時任心理健康司司長陳亮妤調任到健保署擔任副署長後，一直在部立醫院或是教學體系物色人才，因心理健康司業務繁重，也讓尋覓時間拉得較長，感謝陳柏熹教授願意替國家做事，自己十分期待，陳教授應該可以勝任司長一職。人事令將在明天生效。

另一方面，邱泰源說，國民健康署業務繁多，包含民眾健康、癌症防治等業務範圍廣，衛福部同樣也在尋找新的人選，諮詢過許多人才，但是大家各有考量，最終才找到健康台灣推度委員會顧問沈靜芬副教授，將在8月上任。

邱泰源表示，過往2、3年跟沈靜芬合作的過程，體會到她以人為中心的精神，而且沈靜芬國際歷練完整，加上過往推動歷練，十分適合擔任國民健康署署長。另外，現任國健署長吳昭軍將轉調衛福部體系其他的單位擔任顧問職。

另，衛福部次長周志浩退休後，目前次長人選未定，邱泰源說，「若有人選會盡快跟大家報告。」

醫界出身的賴清德總統，畢業於台大復健醫學系、成功大學學士後醫學系，也曾在成大醫院擔任總醫師，與成大醫院淵源相當深。

邱泰源 衛福部 成大醫院

延伸閱讀

台師大女足抽血案 衛福部：有檢討空間 一個月內處理函示

美豬美牛將因關稅談判放寬規範？邱泰源：一切以行政院為主

衛福部長首回應師大女足爭議！承諾查清究責 立委喊話應主動介入

影／台師大抽血案 衛服部長邱泰源：與相關單位嚴查嚴辦

相關新聞

衛福部長邱泰源證實 台南幫成大2醫師將接任司、署長

本報今獨家報導衛福部兩項人事案，台南幫成大醫院小兒部小兒感染科主任沈靜芬、一般精神科主任陳柏熹分別接任國民健康署署長、以...

交通部人事新布局 高公局、公路局、運研所全面換將

交通部表示，高速公路局前局長趙興華及運輸研究所前所長林繼國分別於114年7月2日及7月16日退休，所遺職缺將有異動，其中...

拜地基主就是平埔族？立院初審平埔原住民族群身分法 8爭議法條暫保留

內政委員會今天逐條審查平埔原住民族群身分法草案，包括此法的主管機關、身分審定基準、審議委員資格、是否該限期登記皆未達成共...

特別條例未納台電千億撥補 卓揆：透過各種方式強化體質

立法院會上周三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，在野黨刪除行政院撥補台電相關條文。行政院長卓榮泰...

賴清德被糗「四講」就夠 是否再開講綠營意見不一

因颱風「丹娜絲」 襲台及災後重建，總統賴清德「團結十講」至今只講完第四講，何時會重啟「十講」仍在未定之天，而近來也傳出賴的「外交講」已偷偷講完，「民主講」則將採閉門不公開。有支持「大罷免」的人開玩笑表示，其實賴清德根本只要講「四講」，現在已經講完了，認為會有「十講」的人，都是自己「耳朵長毛」聽錯了。

爆林俊憲這件事 侯漢廷喊話「亭妃姐」：我只能幫到這了

2026年台南市長選戰，綠委林俊憲、陳亭妃有意爭取黨內提名參選。新黨北市議員侯漢廷今爆料，疑似林向中國大陸帆布袋廠商製作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。