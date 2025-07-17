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特別條例未納台電千億撥補 卓揆：透過各種方式強化體質

聯合報／ 記者唐筱恬黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰上午親自主持行政院記者會，說明歲計賸餘使用情形。記者黃婉婷／攝影
行政院長卓榮泰上午親自主持行政院記者會，說明歲計賸餘使用情形。記者黃婉婷／攝影

立法院會上周三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，在野黨刪除行政院撥補台電相關條文。行政院長卓榮泰今天表示，未來還是會用各種方式強化國營事業的體質，未來的預算會繼續努力，現在台電務必要對安全裝備、措施提高警覺，才值得國人共同支持。

卓榮泰表示，政府已數度為台電財務結構做出種種努力，包括前年度追加預算、今年度總預算，以及此次特別條例，但在野黨一而再以能源為由刪除。這幾天看到台電同仁在各地如此辛苦，如果不能夠讓台電財務結構更健全、強化內部管理、安全裝備設施、電網安全韌性，對台電同仁真的是不公平。

卓榮泰說，賴清德總統特別到嘉義看了台電李姓同仁，台電員工在整修電線時不慎觸電，狀況算是非常危急。政院藉這個事件已經第一時間要求院方全力照護外，也請台電要再加強所有安全裝備設施，不要讓這種事情再發生。

卓榮泰強調，政院希望讓台電有健全財政，做合理的規劃，內部健全也能增加對員工的照顧，如果國會還是執意刪除預算，政院未來還是會嘗試用各種方式強化，包括台電在內的所有國營事業，體質上的增進及增強，也會「在未來的預算，透過各種方式努力」，但是現在台電務必要對安全裝備、措施提高警覺，才值得國人共同支持。

財務 台電 卓榮泰

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