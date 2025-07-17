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林佳龍返台途中與巴西州議員會晤 盼深化實質關係

中央社／ 台北17日電

外交部林佳龍結束出訪友邦巴拉圭行程，在巴西聖保羅轉機時，於當地時間14日與巴西聖保羅州議員狄尼茲會晤，肯定狄尼茲不畏中國壓力為台灣發聲，也期待能與巴西發展實質關係。

狄尼茲在社群媒體X表示，與林佳龍會面時談論台海的地緣政治及軍事威脅，也提及自己曾兩度訪台，身為聖保羅州議會友台陣線的主席以及台灣的友人，他重申加強聖保羅與台灣間的貿易、合作與外交關係的承諾，「台灣是民主、進步、韌性以及決心意志的典範」。

外交部長林佳龍結束在巴拉圭出訪行程，他在臉書發文指出，返台途中於14日在巴西聖保羅轉機時，立場友台的巴西聖保羅州議員狄尼茲（Gil Diniz）特地前往會晤林佳龍，就台灣與巴西關係及國際情勢深入交換意見。

林佳龍說，狄尼茲透過林佳龍的社群媒體得知他出訪巴拉圭，因此主動提出在聖保羅會面。

林佳龍轉述狄尼茲發言，狄尼茲認為台灣社會民主自由、國家發展繁榮先進，非常值得巴西借鏡，卻在國際場域遭受中國不公平壓迫，因此號召志同道合的州議員們加入「友台陣線」，目前已有1/3的州議員加入，共同發揮正義感為台灣發聲。

狄尼茲坦言，過去友台陣線曾接獲中國領事館發函警告，凸顯中方的蠻橫無理。他瞭解此時公開與林佳龍見面的訊息，必又會引發中國的施壓，但他仍期待讓更多人知道台灣所代表的價值與友誼，基於台巴雙方對自由與人權的共同追求，他樂願成為促進台巴經貿及文化交流的橋梁。

林佳龍表示，巴西是南美洲舉足輕重的國家，台灣非常期待能與巴西發展實質關係，讓兩國都能從交流中獲益，並期待雙方能以州層級政府的互動作為起點，逐步拓展雙邊經貿與深化交流層面。

林佳龍也肯定狄尼茲不畏中國威脅利誘，經常在巴西國內積極為台灣發聲。感謝狄尼茲頂著隆冬寒風在深夜前來會晤，深刻感受到「在巴西，台灣並不孤單」。

林佳龍 巴西 外交部

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