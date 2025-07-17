何志偉：亞洲台商不只是企業家　更是台灣外交隊

總統府副秘書長何志偉今天說，過去5年台灣在亞洲台灣商會聯合總會會員國，累計投資達277億餘美元，占台灣整體對外投資31.3%；亞洲台商不只是企業家，更是台灣的外交隊、經濟隊，將台灣的創新、韌性與人情味留在世界各個角落。

亞洲台灣商會聯合總會上午舉行第32屆第3次理監事會議開幕典禮，何志偉、經濟部政務次長何晉滄、外交部政務次長陳明祺、陸委會副主委梁文傑、僑委會副委員長阮昭雄、雲林縣長張麗善、新竹市代理市長邱臣遠、中央社社長胡婉玲，以及多國駐台使節應邀出席。

帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps Jr.）透過預錄影片發表賀詞，他說，台灣和帛琉之間的貿易過去3年成長超過41%，期待與台灣企業建立夥伴關係，並建構惠及各方的長久連結。

何志偉致詞表示，過去5年台灣在亞洲台灣商會聯合總會的會員國，累計投資金額已高達277億餘美元，占台灣整體對外投資的31.3%，證明亞總就是台灣與世界的經濟橋梁。亞洲台商不只是企業家，更是台灣的外交隊、經濟隊，將台灣的創新、韌性與人情味帶出國門，留在世界各個角落。

阮昭雄致詞提到，亞洲台商總會自1993年成立至今，會員遍布亞洲20個國家地區，是海外最具代表性的台商組織之一。僑委會非常關心僑台商受美國實施對等關稅的影響，除了針對全球僑台商進行「海外僑台商受美國對等關稅影響程度」問卷調查，委員長徐佳青也利用海外出席僑界活動時與台商進行產業座談會，了解各國台商實際受影響的情況。

阮昭雄表示，僑委會將請海外信用保證基金研議，透過開設專案或提高同一經濟利害關係人保證額度等方式，加強協助僑台商因應變局，也將持續以需求為導向，擴大服務全球台商，積極深化並推動海外台商與台灣在各領域的鏈結合作。

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