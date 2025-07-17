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歐洲法語區地方政要訪台 聚焦觀光體育等交流

中央社／ 台北17日電

外交部今天表示，歐洲法語區地方政要團訪台，推動雙方在觀光、體育、地方交流等領域合作，外交部政次吳志中宴款時表示，樂見台灣與歐洲法語區友人推動交流，台灣始終站在守護民主前線，積極為世界繁榮做出貢獻。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中16日午宴歐洲法語區地方政要訪問團，歡迎法國貝西亞市（Béziers，另譯：貝濟耶市）市長梅納（Robert Ménard，另譯：梅納爾）及瑞士聯邦日內瓦邦議員法樂奎（Marc Falquet）一行5人於15至20日來台訪問。

吳志中致詞表示，很開心看到來自法國及瑞士法語區的朋友訪台推動雙邊交流，台灣今日不僅已成為全球半導體供應鏈不可或缺的關鍵，並始終站在守護全球民主的最前線，積極為世界的和平與繁榮做出貢獻。台歐近年實質關係持續提升，期盼訪團返國後繼續支持與台灣進一步深化合作。

外交部指出，梅納及法樂奎等均肯定台灣民主自由發展，強調與台灣的友好情誼及共享價值，將於返國後持續協助台灣。

外交部說明，歐洲法語區地方政要訪問團在台期間另拜會交通部觀光署、教育部體育署，參訪台灣民主基金會、「無國界記者」組織亞太辦事處，將共同推動雙方在觀光、體育、地方交流等領域合作。

外交部提到，該團將拜會台南市並接受市長黃偉哲款宴。台南市與貝西亞市於2023年以視訊方式締結姊妹市，貝西亞市盼推動雙方棒球交流合作，此行該市棒球暨壘球俱樂部領隊將與台灣國際棒球交流發展協會（TIBIDA）共同簽署交流合約書。

西亞 外交部 吳志中

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