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邦誼逾90年 總統感謝瓜地馬拉持續挺台參與國際

中央社／ 台北17日電

總統賴清德今天接見瓜地馬拉國會議長羅慕斯，關切瓜國上個月震災，也感謝瓜國持續支持台灣的國際參與。總統表示，台瓜作為全球民主陣營的重要夥伴，將繼續並肩同行，守護民主自由價值，推動區域與全球繁榮發展。

賴總統上午在外交部長林佳龍陪同下，接見羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）訪團。總統致詞表示，去年7月羅慕斯訪台，兩人在總統府針對推動雙邊合作交換許多意見，事隔1年，羅慕斯再度率領國會跨黨派議員訪台，再次展現對台灣的支持，也持續深化兩國邦誼。

他說，這個月瓜地馬拉發生震災，他要表達來自台灣的關切與慰問，也期盼災後復原工作一切順利。台灣和瓜地馬拉的邦誼已經超過90年，在醫療、農業、教育及婦女賦權等領域都不斷加強合作、造福人民。

總統表示，上個月瓜國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo，另譯阿雷巴洛）率團來台進行國是訪問，兩人不但簽署半導體合作意向書，也見證雙邊簽署合作文件，持續建立政治諮商機制及促進雙邊投資，為兩國的交流合作奠定更穩固的合作基礎，並提升彼此的國際競爭力。

他說，台灣透過半導體技職專班，協助瓜地馬拉培育半導體人才，發展科技產業，展現與民主夥伴共享經驗的決心。同時也繼續協商，讓台商將瓜地馬拉作為布局海外市場的重要據點，促進兩國產業發展，創造更多經貿交流成果。

總統表示，特別感謝羅慕斯持續支持台灣的國際參與，除了代表國會簽署友台決議文，也針對中國錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議發表聲明，來自羅慕斯跟瓜地馬拉國會的支持，讓人非常感激。

總統表示，台灣和瓜地馬拉作為全球民主陣營的重要夥伴，將繼續並肩同行，共同守護民主自由價值，並攜手推動區域與全球的繁榮發展。

羅慕斯將瓜國國會二度通過支持中華民國台灣參與國際組織兩項決議文，遞交給賴總統，同時強調，這次訪團不僅是不同黨派、黨團，更代表瓜地馬拉不同層面的階級、文化、省分的人民。跨黨派與多元的代表性，說明堅定與中華民國台灣邦誼的信念，也說明台瓜邦誼不僅建立在政府的互動，每一位意見領袖也都代表瓜國人民的心聲，希望繼續深化兩國堅定的邦誼。

他說，台瓜兩國的關係是長久的友誼與合作的典範，在日益複雜的國際情勢中，非常珍惜這90年來建立的團結與相互支持的關係。這次訪台將持續討論如何深化兩國在經濟、科技、農業、文化等領域的合作，盼促進兩國的發展與人民的福祉。

羅慕斯表示，深知以賴總統的遠見及領導下，台灣蓬勃發展，政府致力於造福人民，實是國家發展及社會福利絕佳的典範。因此瓜地馬拉國會秉持正義，今年再次透過兩項立法決議，一項來自主席團、一項來自議長，再次向聯合國要求正義與承認，以及台灣能享有應有一切的權利並且參與多邊機構的會議、機制。

他重申對民主自由及人權的承諾，這也是將台灣與瓜國緊密連結的價值，深信兩國的友誼未來會持續增長跟強化。

瓜地馬拉 半導體 中華民國台灣

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