甄國清駐西雅圖將離任 美西北6州挺台揮全壘打

駐西雅圖辦事處長甄國清即將離任，返台擔任外交部主秘，1973年出生的他將是歷來最年輕的主秘。外交生涯二度赴西雅圖，他明顯感受到美國西北地區朝高科技、能源產業轉型，對台灣重視度大幅提升。

今年5月，西雅圖舉辦一年一度福爾摩沙美食饗宴（Taste of Formosa），華盛頓州、西雅圖市政要齊聚，甄國清致詞時的一席話，牽起台美兩地之間更深層的情感連結。

當天，愛文芒果為現場台灣美食的焦點之一。甄國清向賓客介紹，這款深受台灣喜愛的芒果品種，早期是由美國佛羅里達州引進，飄洋過海後在台南玉井成功落地生根，如今已成為深具代表性的伴手禮，也是台灣農業的驕傲，引發現場賓客關注和共鳴。

跳脫制式的台美關係論述，甄國清為這場饗宴增添更多人情味。這樣的小細節，自然拉近了兩地距離，為雙邊深化合作播下種子，背後體現的是對交流對象的充分理解。

「6年級」外交官甄國清將於7月22日結束4年10個月任期，他近日接受中央社訪問，被問及外交心法，謙稱不可能事事都懂，但參加每場活動都會事先做足功課。

駐西雅圖辦事處負責推動台灣與美國西北地區含華盛頓州、俄勒岡州、愛達荷州、蒙大拿州、懷俄明州、阿拉斯加州，共6個州的交流合作。前2州為民主黨主政，後4州為共和黨主政，各有不同的經濟結構和產業特色，外交上的議題選擇也須因地制宜。

甄國清回憶，與阿拉斯加州共和黨籍州長鄧利維（Mike Dunleavy）去年6月首度安排碰面，雙方談話半個多小時，對方詢問的問題觸及台灣歷史、天然氣消耗量及農漁產品消費習慣等多項議題，必須在短時間內接球做出反應，並試著創造合作機會。

另外，像是蒙大拿州和愛達荷州近年積極朝高科技領域轉型發展；前者發展光電和無人機，後者以晶片與半導體為主；如何接地氣、從中促成雙贏也是一項考驗。

「如果能從對方需求當中，找到雙方最大公約數，更能有效切入。」甄國清說，美中對抗局勢下，若能把握時機，找到各州與台灣合作的利基，會看見不一樣的成果。

今年上半年，阿拉斯加州長鄧利維、懷俄明州州長高登（Mark Gordon）率團訪台，這也是兩人首次以州長身分赴台深化合作。從決議文數量來看，6個州共12個參、眾議會，共有11個通過挺台決議，除俄勒岡州眾議會的提案議員因手術錯過了時程。

當中，阿拉斯加州睽違20年再度通過挺台決議，反映出美國西北地區對台支持度達到新高。

甄國清表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，中國一些行徑更加引發國際社會質疑；相形之下，台灣被視為民主成功典範、可靠盟友，是一股良善力量。

歷經二度外派西雅圖，甄國清形容，這裡像是另外一個故鄉，20年來他明顯感受到美國西北地區對台灣的關注度、台灣的能見度大幅提升。見證轉變的他表示，現在台美在多數領域是「互補關係」，美國與台灣合作是維護其國家利益的重要途徑。

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