爆林俊憲這件事 侯漢廷喊話「亭妃姐」：我只能幫到這了
2026年台南市長選戰，綠委林俊憲、陳亭妃有意爭取黨內提名參選。新黨北市議員侯漢廷今爆料，疑似林向中國大陸帆布袋廠商製作的購物袋，他質疑為什麼愛台灣的林俊憲不委託台灣商人製造？也隔空向陳喊話，「亭妃姐，我只能幫到這裡了。」
侯漢廷今在臉書指出，一名台灣商人向大陸訂製帆布袋、要求提供樣品，大陸廠商寄來的樣品是林俊憲的競選提袋。他大酸，「林俊憲的競選提袋竟然是made in china！」
他說，過去林楚茵、沈伯洋開記者會痛批淘寶貨，「以養、套、殺策略滲透台灣市場，破壞市場秩序與經濟環境」、「於台灣本土產業、中小店家、個資安全及國家安全等，皆將帶來重大衝擊。」鄭正鈐因發放大陸製濕紙巾，罷團告發「涉收受中國物資、疑有中資介選」、「印有鄭正鈐人像、中國浙江製造的濕紙巾競選小物，交給檢方作為證物。」
侯漢廷質疑，為什麼愛台灣的林俊憲不委託台灣商人製造？這不就是打擊台灣本土產業和中小店家？依民進黨邏輯不就是破壞市場秩序與經濟環境嗎？林俊憲是否支付人民幣？人民幣從何而來？有無交易紀錄？是否有人贊助？是否有陸資介選？或林俊憲要辯稱，不是自己做的，是支持者做的？或是大陸廠商聯合台灣商人的陰謀陷害？
他說，該名爆料的台灣商人是經營兩岸物流的商人，平時也無發表政治言論，分享事情而已。「難道要認為這名台灣商人涉嫌通匪抓起來？呼籲林俊憲說清楚講明白，難道有人假借您的名義，自掏腰包去大陸下訂單，在台灣幫您發放，然後等著被爆料嗎？」
侯漢廷直言，向大陸訂製與採購物品，本來市場交易就是正常行徑，但綠營如何放大檢視藍營、痛批淘寶，現在是否應該自我檢視？林俊憲要不要批評林楚茵和沈伯洋大驚小怪？「亭妃姐，我只能幫到這裡了。」
貼文一出，國民黨立委徐巧芯留言，「想當初他們是怎麼修理我的風扇的？」王鴻薇則酸，「妥妥的雙標黨。」
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