教宗為台灣災民祈禱、指示援助 外交部長林佳龍致謝
中度颱風丹娜絲重創台灣，造成嚴重災情，教廷16日發布新聞稿表示，教宗良十四世為台灣受災者祈禱並指示宗座賑濟所提供援助。外交部長林佳龍透過社群平台致謝，指出在全民齊心重建家園的此刻，台灣深切感受到來自教宗的溫暖與關懷。
林佳龍指出，教宗不僅特別為台灣受災民眾祈禱，也指示宗座賑濟所向災區提供具體援助。林佳龍強調，這股來自教廷的暖流，跨越信仰與地理的距離，讓台灣與教廷的心緊緊相繫。他也表示，總統賴清德在得知教宗表達關懷後，也已請駐教廷大使館代表我國政府與人民向教宗表達最誠摯的謝意。
「願上主的慈愛與和平常伴您與世人同行」，林佳龍感謝教宗良十四世在台灣最艱難的時刻伸出援手，為災後重建注入溫暖力量，也讓台灣在風雨過後看見希望的曙光。
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