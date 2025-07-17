林佳龍會晤友台州議員 感謝不畏寒風與威脅堅定挺台

外交部長林佳龍圓滿結束在南美洲友邦巴拉圭的訪問行程，返程途中在巴西聖保羅轉機時，立場友台的巴西聖保羅州議員迪尼斯（Gil Diniz）特別前往會晤林佳龍，就台灣與巴西關係及國際情勢深入交換意見。林佳龍感謝迪尼斯議員在冬夜親赴機場前來會晤，展現巴西友人對台灣的堅定情誼與溫暖力量。

林佳龍指出，迪尼斯議員對台灣立場非常友善，也不畏中國威脅利誘，經常在巴西國內積極為台灣發聲。由於迪尼斯關注林佳龍的社群媒體，得知他此行訪問巴拉圭，因此主動提出在聖保羅會面。

迪尼斯也在社群平台發文表示，很榮幸和林佳龍會面，在場還有剛參加台灣與巴拉圭建交68周年慶祝活動的30名台灣重量級企業家訪團，他與林佳龍談論了台海的地緣政治及軍事威脅。迪尼斯提到，他曾兩度訪問台灣，身為聖保羅州議會友台陣線的主席以及台灣的友人，他向林佳龍重申加強聖保羅與台灣間的貿易、合作與外交關係的承諾，並指出「台灣是民主、進步、韌性以及決心意志的典範」。

林佳龍提及，迪尼斯認為台灣社會民主自由、國家發展繁榮先進，非常值得巴西借鏡，卻在國際場域遭受中國不公平壓迫，因此號召志同道合的州議員們加入「友台陣線」，目前已有三分之一的州議員加入，共同發揮正義感為台灣發聲。迪尼斯並坦言，過去友台陣線曾接獲中國領事館發函警告，「但此舉只會更凸顯中方的蠻橫無理」。

林佳龍說，迪尼斯特別強調，他瞭解此時公開與林佳龍見面的訊息，必又會引發中國的施壓，但他仍期待讓更多人知道台灣所代表的價值與友誼，基於台巴雙方對自由與人權的共同追求，他樂願成為促進台巴經貿及文化交流的橋樑。

林佳龍回應道，巴西是南美洲舉足輕重的國家，台灣非常期待能與巴西發展實質關係，讓兩國都能從交流中獲益，並期待雙方能以州層級政府的互動作為起點，逐步拓展雙邊經貿與與深化交流層面。

最後，林佳龍感謝迪尼斯頂著寒風在深夜前來會晤，並表示在南美洲正值隆冬的夜裡，迪尼斯議員滿懷熱情與堅定友誼不畏寒風前來，溫暖所有在座人士，也深刻感受到「在巴西，台灣並不孤單」。

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