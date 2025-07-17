快訊

大叔只靠ChatGPT減重11公斤燦笑不已！身材變化照、訓練清單曝光超驚人

國票金擬增資樂天銀是瞄準改選？從日方股東態度看端倪

爆林俊憲訂陸貨 侯漢廷喊話「亭妃姐」：我只能幫到這了

林佳龍會晤友台州議員 感謝不畏寒風與威脅堅定挺台

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

外交部長林佳龍圓滿結束在南美洲友邦巴拉圭的訪問行程，返程途中在巴西聖保羅轉機時，立場友台的巴西聖保羅州議員迪尼斯（Gil Diniz）特別前往會晤林佳龍，就台灣與巴西關係及國際情勢深入交換意見。林佳龍感謝迪尼斯議員在冬夜親赴機場前來會晤，展現巴西友人對台灣的堅定情誼與溫暖力量。

林佳龍指出，迪尼斯議員對台灣立場非常友善，也不畏中國威脅利誘，經常在巴西國內積極為台灣發聲。由於迪尼斯關注林佳龍的社群媒體，得知他此行訪問巴拉圭，因此主動提出在聖保羅會面。

迪尼斯也在社群平台發文表示，很榮幸和林佳龍會面，在場還有剛參加台灣與巴拉圭建交68周年慶祝活動的30名台灣重量級企業家訪團，他與林佳龍談論了台海的地緣政治及軍事威脅。迪尼斯提到，他曾兩度訪問台灣，身為聖保羅州議會友台陣線的主席以及台灣的友人，他向林佳龍重申加強聖保羅與台灣間的貿易、合作與外交關係的承諾，並指出「台灣是民主、進步、韌性以及決心意志的典範」。

林佳龍提及，迪尼斯認為台灣社會民主自由、國家發展繁榮先進，非常值得巴西借鏡，卻在國際場域遭受中國不公平壓迫，因此號召志同道合的州議員們加入「友台陣線」，目前已有三分之一的州議員加入，共同發揮正義感為台灣發聲。迪尼斯並坦言，過去友台陣線曾接獲中國領事館發函警告，「但此舉只會更凸顯中方的蠻橫無理」。

林佳龍說，迪尼斯特別強調，他瞭解此時公開與林佳龍見面的訊息，必又會引發中國的施壓，但他仍期待讓更多人知道台灣所代表的價值與友誼，基於台巴雙方對自由與人權的共同追求，他樂願成為促進台巴經貿及文化交流的橋樑。

林佳龍回應道，巴西是南美洲舉足輕重的國家，台灣非常期待能與巴西發展實質關係，讓兩國都能從交流中獲益，並期待雙方能以州層級政府的互動作為起點，逐步拓展雙邊經貿與與深化交流層面。

最後，林佳龍感謝迪尼斯頂著寒風在深夜前來會晤，並表示在南美洲正值隆冬的夜裡，迪尼斯議員滿懷熱情與堅定友誼不畏寒風前來，溫暖所有在座人士，也深刻感受到「在巴西，台灣並不孤單」。

林佳龍 巴西 尼斯

延伸閱讀

林佳龍率團視察 台巴攜手打造智慧交通與數位醫療典範

傳賴總統下月訪中南美、過境紐約 陸外交部重話回應了

賴總統出訪過境美國態度堅決 選點棄休士頓改達拉斯

獨／賴清德下月訪中南美 將過境美國紐約、達拉斯

相關新聞

爆林俊憲這件事 侯漢廷喊話「亭妃姐」：我只能幫到這了

2026年台南市長選戰，綠委林俊憲、陳亭妃有意爭取黨內提名參選。新黨北市議員侯漢廷今爆料，疑似林向中國大陸帆布袋廠商製作...

獨／衛福部台南幫再加1 傳成大小兒醫沈靜芬8月上任國健署長

距離罷免投票僅剩10天，行政院已展開內閣部會人事佈局。據了解，衛福部國民健康署長吳昭軍，將於七月底退休，目前傳出將由「台...

從台師大女足抽血換學分 看高教權力傲慢的黑暗面

台灣師範大學女足隊近日爆發震撼社會的「抽血換學分」爭議，教練周台英被指控要求學生配合未經正當說明與同意的生理實驗，甚至以扣學分為威脅，強迫配合研究抽血，導致學生心理壓力與生理創傷、休學，引起社會譁然。

林佳龍會晤友台州議員 感謝不畏寒風與威脅堅定挺台

外交部長林佳龍圓滿結束在南美洲友邦巴拉圭的訪問行程，返程途中在巴西聖保羅轉機時，立場友台的巴西聖保羅州議員迪尼斯（Gil...

獨／距罷免投票10天 衛福部人事異動 台南幫+1 「他」接任心健司長

距離罷免投票僅剩10天，行政院已展開內閣部會人事佈局。據了解，目前懸缺的衛福部心理健康司長，將由「台南幫」的成大醫院一般精神科主任陳柏熹接任，預計於7月18日上任。

罷戰最前線／對手悄布局補選 涂權吉抗罷就看本命區？

大罷免首波投票7月26日將「定生死」，其中桃園第二選區國民黨立委涂權吉2024年僅以1229票險勝民進黨對手黃世杰，卻在任期未過半就遭遇罷免挑戰，現為法務部次長的黃世杰更頻頻現身布局補選。桃二選區進幾屆有「一屆魔咒」，罷免是否成真，恐牽動在野版圖重整，有基層聲音認為涂權吉「沒犯大錯」，也反映出選民對罷免猶疑的氛圍…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。