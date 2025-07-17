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獨／衛福部台南幫再加1 傳成大小兒醫沈靜芬8月上任國健署長

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
成大醫院小兒部小兒感染科主任沈靜芬，據悉，將接任衛福部國健署長，並於8月1日上任。本報資料照片
成大醫院小兒部小兒感染科主任沈靜芬，據悉，將接任衛福部國健署長，並於8月1日上任。本報資料照片

距離罷免投票僅剩10天，行政院已展開內閣部會人事佈局。據了解，衛福部國民健康署長吳昭軍，將於七月底退休，目前傳出將由「台南幫」的成大醫院小兒部小兒感染科主任沈靜芬接任，預計8月1日上任。

沈靜芬現任為現任成大醫院小兒部小兒感染科主任、成大醫學系小兒學科專任副教授；學歷為成大醫學系、成大臨床醫學研究所碩士、成大臨床醫學研究所博士候選人；專長為一般兒科學，小兒感染性疾病，呼吸道感染臨床流行病學，疫苗學及臨床接種實務。

沈靜芬曾任成大醫院小兒部住院醫師、成大醫院小兒部總醫師及小兒感染科研究員、成大醫學系小兒學科臨床講師、泰國Siriraj Hospital, Mahidol University小兒感染科研究員、英國Faculty of Medicine, Imperial College 小兒感染科研究員。

現任國健署長吳昭軍於110年4月接任署長，上任至今約4年多，他從診所開業醫師，轉入公部門基層服務後，曾先後任職雲林縣、新竹市衛生局長，後來受邀至中央擔任行政院衛福部國民健康署副署長；隨後升任署長一職。

醫師 醫學 成大醫院

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