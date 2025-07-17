獨／距罷免投票10天 衛福部人事異動 台南幫+1 「他」接任心健司長

距離罷免投票僅剩10天，行政院已展開內閣部會人事佈局。據了解，目前懸缺的衛福部心理健康司長，將由「台南幫」的成大醫院一般精神科主任陳柏熹接任，預計於7月18日上任。

醫界出身的賴清德總統，畢業於台大復健醫學系、成功大學學士後醫學系，也曾在成大醫院擔任總醫師，與成大醫院淵源相當深，去年6月19日設置「健康台灣推動委員會」也請出恩師、成大醫院前院長陳志鴻擔任副召集人。

心健司前司長陳亮妤於去年9月調任健保署副署長後，司長一職就由副司長鄭淑心代理至今。據了解，心健司長將由陳柏熹接任，近日就會公布。

據成大醫院精神部官網，陳柏熹現擔任成大醫院精神部一般精神科主任、成大醫學院精神學科教授、成大行為醫學研究所教授，學歷為台灣大學理學士、高雄醫學大學醫學系及成大基礎醫學研究所博士，專長為焦慮症、憂鬱症、躁鬱症、思覺失調症、重複經顱磁刺激術、身心醫學等。

陳柏熹曾任成大行為醫學研究所所長、成大醫學院精神學科主任、成大醫院精神部主任、美國國家衛生研究院環境衛生研究院精神藥理實驗室研究員、美國杜克大學醫學中心老人精神科研究員等。

另，衛福部內10司5署中，仍有社會家庭署署長由副署長周道君代理、社會保險司司長由副司長陳真慧代理。 據了解，目前懸缺的衛福部心理健康司長，將由「台南幫」的成大醫院一般精神科主任陳柏熹接任，衛福部已完成人事流程，預計近期公布。本報資料照片

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