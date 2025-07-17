快訊

薇帕今將生成估明海警 范斯高颱風下周出現…恐接近台灣東部自北部略過

「和我們的貿易額不大」 川普：150多國關稅稅率可能統一為10%或15%

注意1長音、2短音警報 北市城鎮韌性演習今1330啟動

指選前喊「告急」恐違規 李進勇2018曾自稱「選情很危險」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
大罷免第一波在26日投票，中選委主委李進勇昨一度表示，現在宣稱「告急」就個案認定還是會被認為違反規定。其實李進勇在2018年爭取連任雲林縣長時，當時在選前七天的超級星期六，李進勇就自嘲「我的選情很危險」。圖／聯合報系資料照片
大罷免第一波在26日投票，中選委主委李進勇昨一度表示，現在宣稱「告急」就個案認定還是會被認為違反規定。其實李進勇在2018年爭取連任雲林縣長時，當時在選前七天的超級星期六，李進勇就自嘲「我的選情很危險」。圖／聯合報系資料照片

罷免第一波在26日投票，依法從16日凌晨零時起不可散布各種民調。中選會主委李進勇昨一度表示，宣稱「告急」就個案認定還是會被認為違反規定，後則改口「我沒有說不能」。其實李進勇在2018年爭取連任雲林縣長時，就曾在選前七天宣稱「我的選情很危險」，且李進勇也被質疑在縣府前路口違規插旗，用縣庫為自己作文宣，爭議頻傳。

立法院內政委員會昨考察北市中山區公所罷免案投開票所規畫情形，李進勇一度在現場表示，如果宣稱「告急」，就個案認定還是會被認為違反規定。但國民黨立委許宇甄舉例說「我的選情告急，我要搶救」，連「告急」都不能說嗎？李進勇則改口，連說兩次「我沒有說不能」。

其實，李進勇過去參選經驗豐富，2018年在爭取連任雲林縣長時就遭到國民黨候選人張麗善及無黨候選人王麗萍、林佳瑜等人的挑戰。當時在選前七天的超級星期六，時任總統的蔡英文還親自陪同李進勇到斗六福興宮拜拜祈福，當時李進勇就自嘲「我的選情很危險」，呼籲選民用選票力挺。

其實當時握有行政資源的李進勇也受到對手諸多質疑。王麗萍就批評，縣府前路口依規定不能插旗，卻可見李進勇的競選旗幟，李進勇知法犯法。當時雲縣府回應，道路電線桿上違規旗幟，非縣府權責，環保局已行文各公所清理。

張麗善也指爭取連任的李進勇公私不分，用縣庫為自己競選作宣傳「假公濟私」，以縣府經費製作競選廣告文宣，雖署名「雲林縣府廣告」其實是為李進勇作嫁，以公家資源遂行私人選舉之實。李進勇競選總部發言人張凱傑則回應，對方所指的是前瞻計畫推行的成果文宣，這樣文宣全國行政機關都有做，執行過程合法，李進勇執政經得起檢視，相信民眾眼睛雪亮。

當時選舉結果，張麗善獲得21萬770票支持，擊敗獲得16萬3325票的李進勇，當選雲林縣長。

雲林 罷免 李進勇 中選會

延伸閱讀

投票通知何時給？李進勇嗆「聽不懂永遠聽不懂」 蔣萬安：別教訓民眾

罷免投票 李進勇為一事嘆「聽不懂的永遠聽不懂」

726罷免投票遇颱風2方式因應 李進勇：最好不要來

投票前不能「告急」？中選會改口：個案認定

相關新聞

彭博：賴總統8月4日過境紐約 8月14日達拉斯

賴清德總統傳將出訪中南美洲友邦，並過境美國本土，總統府與外交部都不願證實。

指選前喊「告急」恐違規 李進勇2018曾自稱「選情很危險」

大罷免第一波在26日投票，依法從16日凌晨零時起不可散布各種民調。中選委主委李進勇昨一度表示，宣稱「告急」就個案認定還是...

罷戰最前線／對手悄布局補選 涂權吉抗罷就看本命區？

大罷免首波投票7月26日將「定生死」，其中桃園第二選區國民黨立委涂權吉2024年僅以1229票險勝民進黨對手黃世杰，卻在任期未過半就遭遇罷免挑戰，現為法務部次長的黃世杰更頻頻現身布局補選。桃二選區進幾屆有「一屆魔咒」，罷免是否成真，恐牽動在野版圖重整，有基層聲音認為涂權吉「沒犯大錯」，也反映出選民對罷免猶疑的氛圍…

【總編開箱】一張四格漫畫掀開賴清德願與罷團同行 未與災民同心的面具

日前媒體有幅漫畫，畫賴清德總統到災區勘災與災民的對話，賴清德從事公職數十年，取得非凡的成就。一張四格漫畫卻清楚刻畫賴清德...

「團結十講」改閉門 劍指傅崐萁？賴總統周六花蓮開講

賴清德總統「團結國家十講」第五講、第六講因南部風災暫停，傳出本周六將到花蓮第七講，且將閉門舉行。總統府發言人郭雅慧昨表示...

觀察站／美中台三角賽局 賴「闖關忍者」大考驗

十五日清晨，中央社率先報導巴拉圭總統潘尼亞宣布賴清德總統將於八月訪問，並強調維護對台邦交，但該稿一小時後遭撤下，理由是「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。