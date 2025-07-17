指選前喊「告急」恐違規 李進勇2018曾自稱「選情很危險」

大罷免第一波在26日投票，依法從16日凌晨零時起不可散布各種民調。中選會主委李進勇昨一度表示，宣稱「告急」就個案認定還是會被認為違反規定，後則改口「我沒有說不能」。其實李進勇在2018年爭取連任雲林縣長時，就曾在選前七天宣稱「我的選情很危險」，且李進勇也被質疑在縣府前路口違規插旗，用縣庫為自己作文宣，爭議頻傳。

立法院內政委員會昨考察北市中山區公所罷免案投開票所規畫情形，李進勇一度在現場表示，如果宣稱「告急」，就個案認定還是會被認為違反規定。但國民黨立委許宇甄舉例說「我的選情告急，我要搶救」，連「告急」都不能說嗎？李進勇則改口，連說兩次「我沒有說不能」。

其實，李進勇過去參選經驗豐富，2018年在爭取連任雲林縣長時就遭到國民黨候選人張麗善及無黨候選人王麗萍、林佳瑜等人的挑戰。當時在選前七天的超級星期六，時任總統的蔡英文還親自陪同李進勇到斗六福興宮拜拜祈福，當時李進勇就自嘲「我的選情很危險」，呼籲選民用選票力挺。

其實當時握有行政資源的李進勇也受到對手諸多質疑。王麗萍就批評，縣府前路口依規定不能插旗，卻可見李進勇的競選旗幟，李進勇知法犯法。當時雲縣府回應，道路電線桿上違規旗幟，非縣府權責，環保局已行文各公所清理。

張麗善也指爭取連任的李進勇公私不分，用縣庫為自己競選作宣傳「假公濟私」，以縣府經費製作競選廣告文宣，雖署名「雲林縣府廣告」其實是為李進勇作嫁，以公家資源遂行私人選舉之實。李進勇競選總部發言人張凱傑則回應，對方所指的是前瞻計畫推行的成果文宣，這樣文宣全國行政機關都有做，執行過程合法，李進勇執政經得起檢視，相信民眾眼睛雪亮。

當時選舉結果，張麗善獲得21萬770票支持，擊敗獲得16萬3325票的李進勇，當選雲林縣長。

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