賴清德上任將首度來花蓮 藍營譏：竟是為大罷免「裂解十講」

賴清德總統定19日到花蓮進行「團結十講」第七講，主題是民主，傳出是閉門演講，因距離罷免投票日僅一周，被視為劍指傅崐萁。藍營批評，賴總統上任一年多第一次到花蓮，不為傾聽民意，卻為罷免，根本是對民主的諷刺。

賴總統的「團結十講」前四講因「長毛象」、「雜質說」等屢屢引發爭議，第五、六講因丹娜絲颱風等因素而延期。不過氣象署預測呂宋島東方的熱帶低壓，最快今天增強為今年第6號颱風薇帕，周末花東要留意豪雨，第七講是否舉辦也還是未知數。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志今天表示，賴總統上任一年多，從未踏上花蓮一步，現在第一次到花蓮，卻不是為了傾聽民意、解決問題，而是來「團結十講」，甚至傳出是閉門會議，質疑為何選擇在罷免傅崐萁投票前最後一周才來花蓮？

吳建志說，第七講主題標榜「民主」，卻不敢公開面對花蓮鄉親，是不是只針對特定對象、特定社團、特定場域的「選擇性民主」？呼籲賴清德總統，若真的關心花蓮，不如用行動回應人民期待，不要把「民主」當作政治操作的遮羞布。

「不容許中央把罷免當選舉、宣講變造勢」，吳建志說，從花東三法遭封殺，到中央補助款被刪，再到這次罷免案背後綿密的民進黨網絡與資源動員，花蓮人看到太多民進黨表裡不一的嘴臉，呼籲賴總統若關心花蓮，要走進田間地頭、基層市場、建設工地傾聽民意，與其用高牆圍起「民主講堂」，不如用行動回應人民期待，別讓「團結十講」變成分化社會的「裂解十講」。

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