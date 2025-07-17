「團結十講」改閉門 劍指傅崐萁？賴總統周六花蓮開講

賴清德總統「團結國家十講」第五講、第六講因南部風災暫停，傳出本周六將到花蓮第七講，且將閉門舉行。總統府發言人郭雅慧昨表示，團結國家十講因颱風與救災而宣布暫緩，未來第五講若確定，會循例公布行程，且邀約媒體採訪與直播。

據了解，第七講將於七月十九日下午在花蓮煙波飯店舉行，僅限事前報名入場，將有國際同濟會等國際性社團人員參加。罷免投票前一周，賴總統到花蓮開講，也被視為「劍指傅崐萁」。民進黨花蓮縣議會黨團總召張美慧說，她很早前就聽說有此活動，應該不是為大罷免；採閉門會舉行，可能是因煙波飯店內座位數較有限。

國民黨主席朱立倫昨晚透過臉書質疑，一場理應開放光明的民主對話，為何要如此神祕，懼怕人民的聲音？與其如此大費周章，之後每一場，直接在官邸辦理客廳會即可。他籲請賴總統敞開大門，走出同溫層，直接面對人民質疑，「人民不是雜質，人民是國家的主人」。

此外，前天傍晚，國際扶輪三四八二地區舉行台北天地扶輪社七月例會，賴總統已低調出席演講。這場閉門演說是否也屬「團結十講」？郭雅慧表示，當晚總統受邀到場致意，也分享救災復原與國務近況。

扶輪社友會後透露，演講最後，賴總統談到國家定位，特別呼籲「中華民國派要反共，台灣派要團結」。有別於前幾場演講引發爭議，與會者形容，當晚賴總統「少了政治味，多了祥和氣」。

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