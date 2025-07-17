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觀察站／美中台三角賽局 賴「闖關忍者」大考驗

聯合報／ 本報記者張文馨
賴清德總統預計8月出訪中南美洲友邦巴拉圭等國，並將過境美國紐約及德州達拉斯。圖為賴去年出訪畫面。美聯社
賴清德總統預計8月出訪中南美洲友邦巴拉圭等國，並將過境美國紐約及德州達拉斯。圖為賴去年出訪畫面。美聯社

十五日清晨，中央社率先報導巴拉圭總統潘尼亞宣布賴清德總統將於八月訪問，並強調維護對台邦交，但該稿一小時後遭撤下，理由是「資訊錯誤」。然而，該報導翻譯自法新社，外電未曾撤稿，甚至路透也跟進報導，而潘尼亞的談話影片仍掛在其臉書粉專，成為該消息「存在」的佐證。

同時間，世界日報披露賴總統將訪問巴拉圭、貝里斯與瓜地馬拉三個邦交國，去程過境紐約，回程則經德州達拉斯。這是賴就任以來首次踏上美國本土，過境布局浮上檯面。但總統府對相關訊息仍僅稱「無相關說明」，並表示確定後會適時公布。

過去總統出訪，慣例為提前兩周媒體先曝光，總統府約於出發前一周公布；若以傳言的八月上旬出發時間推估，現階段時程相符。此行的特殊之處，在於是由外國元首先行曝光，違反了雙邊協議同步發布的外交慣例。事後巴國與我外交部新聞稿皆未提賴總統訪問訊息，透露高度敏感性。

從美方角度觀察，縱使積極促成川習會，華府對中政策向來靈活，不會一味順應北京。川普時期尤以策略性模糊著稱，官員更需看風向行事。賴去年底過境關島與夏威夷，解放軍強化周邊軍事部署卻未宣布演習，顯示美中互動仍存默契。如今賴可望過境紐約，但是否牴觸美中對話氣氛，仍存變數。

此次過境不僅是地點的選擇，更涉及待遇。美方強調「依慣例辦理」，但外界關注賴是否能比照蔡英文過境紐約時的高規格待遇。尤其今年賴面臨美方提出對等關稅的挑戰，如何在過境期間取得美國政治與經貿支持至關重要。

有傳聞指賴此行將宣布採購美國飛機的大訂單，展現對美經貿合作誠意；回程選擇德州，也呼應賴屢次強調加碼對美投資的政策取向。總統府努力爭取過境外交不被降級之餘，也試圖為台美貿易談判加溫。

在美中台三角賽局中，賴像是闖關忍者，需精準拿捏時機，在敏感外交中達陣。這場出訪，除了象徵意義，亦是賴政府施展外交手腕的重大考驗。

賴清德 貿易談判 蔡英文 潘尼亞 巴拉圭 對等關稅 出訪

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