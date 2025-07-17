彭博：賴總統8月4日過境紐約 8月14日達拉斯

賴清德總統傳將出訪中南美洲友邦，並過境美國本土，總統府與外交部都不願證實。

但據了解，府方與外交部確實已規畫元首出訪相關事宜，賴總統預計八月上旬訪問巴拉圭、貝里斯與瓜地馬拉，目前仍以過境紐約、達拉斯為我方首選，若無「變數」，可能在當地時間八月四日過境紐約。

彭博資訊十六日報導，賴清德總統計畫在訪問外交盟邦期間過境美國兩地，此時正值美中準備舉行領導人峰會之際，賴出訪將考驗北京與華府關係。

據兩名要求匿名的知情人士表示，賴清德計畫下個月訪問巴拉圭、瓜地馬拉及貝里斯。其中一人說，賴清德計畫八月四日在紐約、八月十四日在德州達拉斯停留，不過行程仍未敲定，還有變數。

民進黨立委王定宇昨在立院外交及國防委員會關切賴總統出訪事宜，外交部次長陳明祺回應，「當然會選擇讓總統出訪便利安全」，相關安排若已具體，則統一由總統府發布；在總統府總體考量之下，外交部會全力配合。

賴總統去年底訪問我太平洋友邦後，曾對媒體表示，今年還會再出訪，也邀請媒體一起參與。

據了解，外交部等團隊曾規畫數個版本，其一是今年五月左右訪問巴拉圭等中南美友邦，並過境美國休士頓、紐約等，但因美國總統川普四月初宣布對等關稅政策，包括我國在內受到影響的國家急於應對，我方因此「順延」賴總統出訪與過境事宜。

彭博資訊報導，這次將是賴清德去年就職總統與川普今年一月上任以來，賴首次踏上美國本土。賴下個月訪問達拉斯，適逢「二○二五年美國台灣形象展」，約一百五十名來自台灣企業與機構的代表將出席，包括無人機製造商與鴻海等科技巨擘。

彭博資訊指出，去年十二月，賴清德過境夏威夷與關島，隨後大陸在第一島鏈進行近年來最大規模的海空軍演。賴此行恰逢敏感時刻，若北京再次軍演，恐讓未來數個月大陸領導人習近平與川普的峰會更形複雜。這場峰會是川普重返白宮以來，兩人首次會面，為彌合雙方在兩岸、科技、稀土及關稅等議題的分歧，提供難得機會。

大陸國台辦發言人陳斌華昨表示，堅決反對美國與台灣進行任何形式的官方往來，並希望有關拉美和加勒比國家認清大勢，慎重處理涉台問題。

商品推薦